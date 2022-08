Roma, infortunio Wijnaldum: diagnosi UFFICIALE preoccupante

Ultim’ora Roma, tegola Wijnaldum: l’annuncio ufficiale diramato dal club giallorosso è una mazzata. Ecco i dettagli.

Manca sempre meno al ritorno in campo della Roma, che contro la Cremonese in casa vuole bissare l’ottimo successo ottenuto contro la Salernitana: a trascinare Dybala e compagni ci sarà immancabilmente il sostegno di un Olimpico che si preannuncia esaurito in ogni ordine di posto. Tuttavia, in casa giallorossa la vigilia della sfida contro i lombardi è stata travagliata da una notizia molto negativa, con l’infortunio accorso a Gini Wijnaldum che sta catalizzando in maniera inevitabile l’attenzione mediatica.

A seguito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto l’ex centrocampista del Paris Saint Germain, è stato evidenziata la frattura della tibia destra. Ecco il comunicato ufficiale: “In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Wijnaldum è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra. Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni.”

Pessime notizie per i giallorossi, dal momento che Wijnaldum era stato uno dei fiori all’occhiello di un mercato nel quale la Roma è riuscita a portare a casa calciatori di spessore, che hanno contribuito ad alzare il tasso qualitativo della rosa a disposizione di José Mourinho. Giallorossi in ansia: staremo a vedere per quanto tempo Wijnaldum dovrà stare fermo ai box.

Roma, infortunio Wijnaldum: l’annuncio ufficiale del club giallorosso

Fulmine a ciel sereno per la Roma. Sebbene avesse sulle gambe pochi allenamenti con il gruppo, Wijnaldum aveva già avuto modo di mettere in mostra tutte le sue qualità all’Arechi, rivitalizzando con il suo ingresso la mediana, trovando anche la via del goal (annullato per fuorigioco di Dybala). Mourinho spera di riavere a disposizione il suo centrocampista il prima possibile, così come tutti i tifosi della Roma che hanno dimostrato grande entusiasmo per l’acquisto del gigante olandese.

Nelle prossime ore si materializzerà il consulto decisivo sull’operazione: check di fondamentale importanza, grazie al quale potrebbero trapelare dettagli importanti in merito ai tempi di recupero.