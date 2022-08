Infortunio incredibile in Serie A: stop lungo e cambio forzato

Arriva un infortunio davvero particolare nel corso del match serale: lungo stop nel corso della gara. Ecco cosa è successo

Empoli-Fiorentina è terminata in parità dopo un lunghissimo recupero. Un derby a reti bianche, in cui non sono mancate le emozioni.

I Viola non sono riusciti a conquistare i tre punti nonostante la superiorità numerica, per l’espulsione di Luperto. Ma nel match va registrato un inaspettato infortunio.

Empoli-Fiorentina, inaspettato infortunio: cambio obbligato

A fermarsi è stato l’arbitro, Matteo Marchetti. Al minuto 53, il direttore di gara è stato costretto ad interrompere il match, accasciandosi a terra, per via di un problema muscolare. Il fischietto è stato soccorso dagli staff medici delle due squadre, che lo hanno rimesso in piedi.

Marchetti, però, provando a correre, ha continuato a sentire dolore, dando così forfait. E’ stato, dunque, come da regolamento, il Quarto Uomo, Juan Luca Sacchi, a prendere il suo posto. Sono serviti sei minuti per rendere operativo il nuovo direttore di gara, che dopo pochissimo tempo si è reso subito protagonista: fallo da ultimo uomo di Luperto su Jovic ed espulsione dopo il richiamo del VAR.