DIRETTA Serie A, Empoli-Fiorentina e Napoli-Monza | Le formazioni UFFICIALI – LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Empoli-Fiorentina e Napoli-Monza, partite della seconda giornata di Serie A in programma alle 18.30

Dopo le quattro partite di ieri, la domenica di Serie A viene inaugurata da due anticipi alle 18.30. Reduce dalla roboante vittoria in casa del Verona e da un mercato a dir poco scoppiettante negli ultimi giorni, il Napoli fa il suo esordio allo ‘Stadio Maradona’ ospitando il Monza. Luciano Spalletti spera di sfruttare l’entusiasmo per l’arrivo di Ndombele, Raspadori e Simeone e di concedere un bis immediato, sia a livello di punti, sia a livello di prestazione in campo. Oltre al separato in casa Fabian Ruiz, il tecnico toscano non potrà contare su Diego Demme, infortunatosi e ai box per circa un mese.

Quella di oggi, sarà una partita speciale per Andrea Petagna. Proprio al grande ex, Giovanni Stroppa proverà ad aggrapparsi per tentare di strappare i primi storici punti in Serie A della squadra brianzola. Sconfitti in casa per 1-2 dal Torino all’esordio nel massimo campionato, i lombardi sperano di iniziare a trovare in Campania la giusta amalgama tra i nuovi arrivati e la vecchia guardia.

Contemporaneamente alla sfida del Maradona, ad Empoli andrà in scena il derby toscano contro la Fiorentina. Reduce dalle fatiche di Coppa, la squadra allenata da Vincenzo Italiano dovrà dimostrare di saper gestire le energie del doppio impegno settimanale. La vittoria all’ultimo secondo contro la Cremonese ha dato un buon entusiasmo all’ambiente che ora spera in un bis immediato al Castellani. Paolo Zanetti, dal canto suo, ha chiesto ai suoi una reazione immediata dopo la sconfitta all’esordio contro lo Spezia. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

Le formazioni ufficiali Empoli-Fiorentina e Napoli-Monza

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Destro. All. Zanetti

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Terzic; Bonaventura, Mandragora, Maleh; Ikone, Jovic, Saponara. All. Italiano

NAPOLI (4-3-3) : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Minjae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka Zielinski; Lozano, Osimhen Kvaratskelia. All. Spalletti

MONZA (3-5-2) : Di Gregorio; Marlon, A.Ranocchia, Carboni; Birindelli, F. Ranocchia, Barberis, Sensi, D’Alessandro; Petagna, Caprari. All. Stroppa

CLASSIFICA SERIE A: