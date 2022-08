Koulibaly horror con il Chelsea, reazione ‘juventina’: “Totalmente inadeguato”

Kalidou Koulibaly è stato considerato per anni tra i migliori difensori in Italia, ma oggi è inciampato in una prestazione molto negativa. Reazione immediata

Kalidou Koulibaly è sicuramente una delle storie che vi abbiamo raccontato di più in questa sessione di calciomercato.

Il difensore centrale, infatti, è passato a suon di milioni dal Napoli al Chelsea, ma prima il pressing della Juventus è stato costante. Il calciatore, però, non voleva tradire il suo Napoli e comunque alla fine proprio il club di Tuchel non ha tardato l’assalto decisivo che ha permesso ai Blues di acquistare il calciatore. Oggi, contro il Leeds, però, il centrale ha deluso le aspettative e neanche di poco.

Koulibaly disastroso con il Chelsea: c’è anche la reazione bianconera

Il difensore ex Napoli è stato tra i protagonisti negativi della vittoria del Leeds contro il Chelsea. I Blues hanno perso con il pesante passivo di 3-0 e Koulibaly di certo non ha brillato. Il centrale è stato protagonista di un vero e proprio svarione in una delle reti avversarie e poi è stato anche espulso, mettendo in ulteriore difficoltà i suoi. Una prestazione che ha subito scatenato i social, soprattutto tifosi della Juventus, che hanno commentato la prova di Koulibaly, sottolineando come Bremer sia meglio per i bianconeri. Non solo, perché molti supporters del Napoli, invece, hanno difeso un calciatore con cui comunque resta un legame speciale. Di seguito diversi tweet.

Koulibaly fenomeno ahahahah — Massimo Chiodo (@massimo_chiodo) August 21, 2022

Mammamia veramente.. Ma come si fa a gettare fango su chi va via, specialmente su gente come Mertens e Koulibaly però poi leccano il presidentissimo. Mah

Solo qui ci si lega al proprietario del club a discapito dei calciatori. — Melos (@Andrea1994___) August 21, 2022

#Koulibaly

Buon giocatore non di più

Arriva nel campionato dove si gioca davvero e scompare

Chiedere a Lukaku — Serial Tuttapposter (@Baloo721) August 21, 2022

Se prendiamo rudiger

Se prendiamo Koulibaly

Se prendiamo milinkovic

Se prendiamo zaniolo

Narnia. — Tucucorreismo II (@Savino46736819) August 21, 2022

Koulibaly ricordiamo miglior difensore in Serie AHAHAHAHAAHA — L’intenditore calcistico (@ColuiCheIntende) August 21, 2022