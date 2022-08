Rabiot, la mossa di Allegri scatena il caos

Il protagonista assoluto delle ultime giornate in casa Juventus è Adrien Rabiot, passato dall’essere partente all’essere titolare: è caos

Il viaggio di Adrien Rabiot a Torino è una traversata oceanica in solitaria, la costante è uno stato di difficoltà e non perdere la rotta è complicato. Dopo essere stato ad un passo dall’addio, con il Manchester United che aveva trovato un accordo con la Juventus, domani sarà titolare contro la Sampdoria.

Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha annunciato che il francese ritroverà il suo posto all’interno del centrocampo bianconero nella sfida di ‘Marassi’. Dopo aver saltato la tournée americana e aver passato le ultime settimane con le valigie in mano, Rabiot domani sera scenderà in campo ancora con la maglia della Juventus.

La scelta di Allegri, però, non è stata accolta con benevolenza sui social. Tifosi e addetti ai lavori hanno riservato grandi critiche all’allenatore livornese e alla società per la gestione di Rabiot. Come raccontato su queste pagine, la Juventus intanto resta vigile sul mercato in cerca di operazioni in uscita e pensa di portare Paredes a Torino in ogni caso. Di seguito alcuni dei (molti) ‘tweet’ di critiche nei confronti di Allegri e Rabiot.

#Rabiot, messo in lista di trasferimento e bullizzato sui social domani sarà titolare nella #Juventus. Che intesa avrà con i compagni,e con che spirito giocherà? Mah…#Rabiot ha vinto 24 titoli tra i quali ##NationsLeague #Scudetto #CoppaItalia e #SupercoppaItalia pic.twitter.com/jZUqY3GP0N — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) August 21, 2022

Salta la tournée in America per “motivi personali” Salta gran parte della preparazione, si allena con l’Under 23 Praticamente venduto allo United, rifiuta con richieste alte Titolare con la Sampdoria Signore e signori, Adrien #Rabiot — Enrico Turcato (@EnricoTurcato) August 21, 2022

Per chi si sorprende di #Rabiot titolare domani nella Juventus: a me, nel bene e nel male, è sempre sembrato il centrocampista più “allegriano” della rosa della Juventus, sicuramente più di Locatelli o Arthur. E difatti l’anno scorso ha giocato 45 partite su 52. — Giuseppe Pastore (@gippu1) August 21, 2022

#Rabiot da possibile partente a probabile titolare già dalla prossima sfida ☹️. Ma mettiamolo fuori rosa a sto scarsone! #Juventus — Daviii ⚪️⚫️ (@Davideee101) August 21, 2022

Se domani non è l’ultima di #Rabiot è un fallimento perché uno che è stato quasi fuori rosa fino ad ora ed in scadenza 2023 non può scavalcare così le gerarchie. Meglio Fagioli o Miretti tutta la vita lì. — Simone Ferri (@simonee_ferri) August 21, 2022

#Allegri con ‘sta storia di #Rabiot titolare oggi, hai perso pure l’ultimo 10% di fiducia che ti davo, per me hai chiuso definitivamente, prima te ne vai meglio è… — Coach Will 🏀 (@CoachWill76) August 21, 2022

Sempre #Allegri..#Rabiot l’anno scorso ha fatto una buona stagione…😅 Ok va bene mister 0 gol in stagione da mezz’ala! 😂 — Alessandro (@AleBianconero94) August 21, 2022

Poi parliamo ancora dei giovani che “se sono bravi giocano”. No, gioca uno che fino a un’ora fa doveva andarsene, e dei giovani (bravi) chissenefrega #Rabiot — Alex Frosio (@alexfrosio) August 21, 2022