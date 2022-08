Allegri show: annuncio a sorpresa su Rabiot e Di Maria. E fissa il ritorno di Chiesa

Massimiliano Allegri ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Juventus: parole importanti su Rabiot e non solo

La Juventus torna in campo dopo la vittoria dell’esordio contro il Sassuolo. Una prestazione che, nonostante un risultato netto e abbastanza rotondo, non ha convinto molti addetti ai lavori. E l’infortunio di Angel Di Maria non ha fatto che contribuire alle preoccupazioni dei tifosi, essendosi aggiunto a quello di Paul Pogba e, per estensione, di Chiesa.

Alla vigilia della sfida insidiosa in casa della Sampdoria, Massimiliano Allegri torna a parlare in conferenza stampa, con parole importanti anche su Adrien Rabiot. Sulla difesa: “Sono molto contento di Gatti, domani gioca lui o Rugani, sono sereno. Bonucci questa settimana è stato gestito, ma avevo già deciso che domani non avrebbe giocato. Viene con noi ed è a disposizione. Infortuni? Se c’è un infortunio muscolare alla Juventus sembra il giochino delle carte. Si faceva il castello, poi si sfilava una carta e cadeva tutto. Non sono allarmato. Bisogna lavorare e stare zitti perché credo che quest’anno le squadre in testa si siano rinforzate, si è alzato il livello e credo che ci saranno 8 squadre”. Parole al miele anche per Moise Kean: “Sono molto contento, si è presentato bene”.

Poi il passaggio importante su Rabiot: “Innanzitutto domani gioca. L’anno scorso ha fatto una stagione importante. Poi è normale che sul mercato ci siano società che vengono a chiedere se ci sia la disponibilità. Io l’ho sempre considerato un giocatore della Juventus. Nella prima partita era squalificato e non ha potuto giocare. Domani abbiamo due acquisti più Rabiot e Kean che lunedì scorso non c’erano”. Sulle favorite per lo scudetto: “Al momento, credo che il Milan sia favorito. L’Inter si è rinforzata ed è candidata a vincere. Noi non possiamo essere favoriti per i risultati ottenuti. Dobbiamo stare in silenzio e sapere che per vincere le partite c’è da soffrire. E non avere presunzione, perché abbiamo indosso la maglia della Juventus. Noi dobbiamo stare tra le prime e poi da gennaio giocarsi lo scudetto con le altre”.

Su Chiesa: “Il recupero va bene. Io sarei contento se rientrasse prima della sosta per il Mondiale. Non possiamo sognare. Io sono pragmatico e molto realista. In questo momento non posso fare affidamento su Federico, ma è normale che sia così. Zakaria? Sta bene. Ha fatto un’ottima partita contro il Sassuolo. Di mercato non parlo perché da qui al 31 agosto mancano dieci giorni e può succedere di tutto”. E sul rientro di Di Maria: “Ha avuto un problema all’adduttore che aveva avuto dieci giorni prima. Starà fuori un’altra settimana, forse dieci giorni, o forse recupererà prima”.