DIRETTA Serie A, Torino-Lazio 0-0 | Udinese-Salernitana 0-0 LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Torino-Lazio e Udinese-Salernitana, anticipi della seconda giornata di Serie A

Reduci entrambi da una vittoria per 2 a 1 alla prima giornata di campionato, Lazio e Torino si sfidano alle 18.30 in uno dei quattro anticipi della seconda giornata di Serie A. Nonostante un’estate a dir poco turbolenta, la squadra granata ha iniziato nel migliore dei modi la stagione e cerca la prima vittoria davanti al proprio pubblico. Rispetto all’esordio contro il Monza, Ivan Juric ritrova Sasa Lukic, riaggregato in gruppo dopo le scuse post ammutinamento ma non titolare. “E’ con noi, ma non sarà il capitano. In futuro vedremo come andranno le cose”, le parole del tecnico croato.

Vittorioso in rimonta contro il Bologna, Maurizio Sarri dovrà fare a meno dello squalificato Maximiano, protagonista di un esordio da horror nel calcio italiano. Nella lista dei convocati torna invece Pedro, che si è messo alle spalle i problemi fisici della scorsa settimana. Una sfida molto interessante che negli ultimi tre scontri diretti non ha visto alcun vincitore (due 1-1 e uno 0-0). Per quanto riguarda il bilancio tra allenatori, il bilancio arride al tecnico biancoceleste con 3 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta.

In contemporanea con la sfida di Torino, a Udine scenderanno in campo anche Udinese e Salernitana. Sconfitte rispettivamente da Milan e Roma, le squadre allenate da Sottil e Nicola cercheranno l’immediato riscatto in una sfida che ha già il sapore di lotta salvezza. L’ultimo precedente in terra friulana si concluse con la vittoria dei campani e rappresentò uno dei primi passi verso la permanenza in Serie A. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

Formazioni ufficiali Torino-Lazio e Udinese-Salernitana

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Ola Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Masina; Perez, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu. All. Sottil

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Fazio, Bronn; Candreva, Maggiore, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi; Botheim, Bonazzoli. All. Nicola

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 3 punti, Juventus 3, Milan 3, Atalanta 3, Fiorentina 3, Inter 3, Roma 3, Lazio 3, Spezia 3, Torino 3, Empoli 0, Salernitana 0, Sassuolo 0, Verona 0, Cremonese 0, Bologna 0, Lecce 0, Monza 0, Udinese 0, Sampdoria 0