Umtiti in Serie A: accordo e destinazione clamorosa

Umtiti è in procinto di trasferirsi in Serie A via Barcellona. Il difensore francese è fuori dai piani del tecnico dei blaugrana Xavi

Non solo Memphis Depay, si appresta a sbarcare in Serie A pure Samuel Umtiti.

Anche di recente il difensore francese fuori dai piani di Xavi è stato accostato alle big italiane, dalla Juventus all’Inter passando per il Milan fino alla Roma, ma a meno di clamorose sorprese il suo futuro prossimo sarà in una neopromossa. Si tratta del Lecce, il quale secondo ‘Sky Sport’ è a un passo dal trovare un accordo col Barça per il prestito secco del Campione del Mondo con la Francia nel 2018.