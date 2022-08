Calciomercato Juventus, Allegri ha chiamato il Campione d’Europa

Calciomercato Juventus, la chiamata di Allegri al Campione d’Europa non è passata inosservato: c’è stato un contatto diretto.

A caccia di occasioni, con la consapevolezza di dover prima sbrogliare le tante “matasse” in uscita per poter puntellare un centrocampo che anche contro il Sassuolo ha riscontrato non poche difficoltà – almeno nella prima frazione di gioco – a tenere il pallino del gioco in mano.

La Juventus che si affaccia al segmento conclusivo della sessione estiva di calciomercato sta cercando in tutti i modi di creare le condizioni sufficienti per mettere le mani su Leandro Paredes. L’intesa con l’argentino c’è da tempo, e stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Francia, anche il Psg avrebbe aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, se non si sblocca la partenza di uno tra Rabiot ed Arthur, Cherubini non può affondare il colpo.

Rinforzata con l’acquisto di Pogba – il cui recupero procede secondo i tempi indicati dalla terapia conservativa – la mediana bianconera “annovera” dunque ancora troppi esuberi. Che Allegri mirasse a puntellare il suo centrocampo con un altro super acquisto, però, appare evidente leggendo tra le righe dell’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, che svela un interessante retroscena riguardante Casemiro.

Calciomercato Juventus, contatto Allegri-Casemiro: cosa è successo

Secondo quanto evidenziato dal Corsport, infatti, l’ormai ex centrocampista del Real Madrid sarebbe stato oggetto del desiderio della Juventus. Il neo acquisto del Manchester United avrebbe infatti avuto un colloquio diretto con Max Allegri, suo grande estimatore. Gli uomini mercato di “Madama” avrebbero provato seriamente a sondare il terreno con l’entourage di Casemiro, per capire la fattibilità dell’operazione. Chiaramente non si sono poi verificate le condizioni giuste, con il Real Madrid che ha avallato la cessione di uno degli artefici principali dell’ultima epopea di successi solo a fronte di una cifra stratosferica, che abbatterà il muro dei 70 milioni di euro.

Tuttavia, il contatto diretto Casemiro-Allegri è uno dei tanti indizi che testimoniano in maniera lampante il desiderio di Allegri e della Juventus di migliorare una rosa attesa in questa stagione al definitivo salto di qualità. Resta da capire se e come Cherubini riuscirà ad accontentare il proprio tecnico: se Depay è sempre più vicino, la trattativa con il Psg per Paredes vive una fisiologica fase di stallo.