Calciomercato Juventus, ora è sul mercato: c’è il sorpasso

Ultimi giorni di calciomercato frenetici in casa Juventus, ma non solo, con nuove possibilità e movimenti improvvisi

A poco più di dieci giorni dalla fine della sessione estiva di calciomercato, le dirigenze dei grandi club europei continuano a ricevere sollecitazioni importanti dai propri allenatori, sia in entrata, sia in uscita. A caccia di riscatto immediato dopo un inizio di campionato allarmante, il Manchester United ha scosso il mercato spagnolo a suon di offerte milionarie, una delle quali porterà a meno di clamorosi colpi di scena all’acquisto di Casemiro dal Real Madrid. Anche le rivali cittadine sono però al centro di numerosi intrighi di mercato.

L’Atletico negli ultimi giorni ha rispedito al mittente le offerte dei Red Devils per Matheus Cunha e Joao Felix, ma non è detto che non possa fare una cessione importante da qui alla fine del mercato, anzi. Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, infatti, Diego Pablo Simeone non si opporrebbe alla partenza di un obiettivo della Juventus. Stiamo parlando di Renan Lodi. L’esterno brasiliano, secondo il portale spagnolo, non ha mai definitivamente convinto el Cholo e una sua eventuale partenza potrebbe finanziare gli ultimi colpi in entrata.

Calciomercato Juventus, Renan Lodi può partire

Buone notizie per la Juve? Non tanto, visto che le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna confermano il prepotente inserimento del Manchester City sul giocatore. L’acquisto di Sergio Gomez dall’Anderlecht ha tuttavia reso meno impellente la necessità di regalare un nuovo terzino sinistro a Pep Guardiola. Ragion per cui, allo stato attuale dell’arte sembrerebbe più plausibile un vero e proprio affondo nelle prossime sessioni di mercato e non durante le settimane che ci separano dal gong finale del primo settembre.

Acquistato dall’Athletico Paranaense nell’estate del 2019, il 24enne brasiliano ha collezionato 118 presenze, 6 gol e 11 assist con la maglia dei Colchoneros. Con l’arrivo di Reinildo, lo scorso anno Lodi ha disputato alcune partite da ala sinistra, trovando anche il gol contro il Manchester United. Munito di passaporto comunitario, da tempi non sospetti il giocatore è finito sul taccuino della Juventus nell’ottica di un possibile restyling della fascia sinistra, ma le elevate richieste dell’Atletico hanno sin qui rappresentato un freno importante.