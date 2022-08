CM.IT | Braccio di ferro con Fabian Ruiz: la mossa del Napoli

Braccio di ferro tra Napoli e Fabian Ruiz: la decisione del club azzurro sullo spagnolo, al centro delle voci di mercato

E’ il Napoli la protagonista degli ultimi giorni di mercato. La società azzurra, dopo aver visto partire i big dello scorso anno (da Ospina a Koulibaly, Insigne e Mertens) ha piazzato una serie di colpi a raffica.

Dopo aver chiuso nelle scorse settimane per Kvaratskhelia, Olivera e Kim Minjae, il club partenopeo ha finalizzato le trattative per Simeone, Ndombele e Raspadori.

Il lavoro per Giuntoli però non è ancora chiuso e c’è un caso che tiene banco: Fabian Ruiz. La situazione dello spagnolo è abbastanza chiara: in scadenza nel 2023, il Napoli vorrebbe cederlo al Psg, club con il quale c’è in ballo anche la trattativa per Keylor Navas, ma la fumata bianca non è ancora arrivata. Tra le parti la rottura è totale, tanto che il calciatore ex Betis non è stato convocato per la trasferta di Verona. Una decisione che, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, sarà replicata anche per la seconda di campionato: Fabian Ruiz, quindi, dovrebbe assistere dalla tribuna al match di domenica contro il Monza. Una scelta che va letta con un messaggio: senza il sì al Psg, la prospettiva è di trascorrere la stagione in tribuna e questo, nell’anno del Mondiale, non può far piacere al centrocampista.

Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz in tribuna: le ultime sul Psg

Sempre stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, con Paredes destinato alla Juventus non appena si sbloccherà la questione Rabiot, Fabian Ruiz è destinato al Psg. Nessuna delle parti in causa è intenzionata a far durare a lungo il braccio di ferro, anche se non va scartata l’ipotesi Real Madrid, club prediletto dal calciatore, a parametro zero per il prossimo anno. Non è da escludere neanche l’eventualità che da Madrid arrivi un’offerta nelle prossime settimane, visto l’addio di Casemiro, ma al momento la pista calda è quella che porta al Paris Saint-Germain. Il Napoli vuole chiudere al più presto e in questo senso va letta la decisione in vista del Monza.