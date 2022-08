“Zhang ha un’unica possibilità”: Inter, ci risiamo

Per l’Inter potrebbero esserci novità nelle prossime settimane: arriva una importante indiscrezione sul futuro del club nerazzurro

Giornate movimentante in casa Inter in ottica calciomercato, ma non solo. Se Marotta e Ausilio lavorano al completamente della squadra, con la necessità di regalare un difensore ad Inzaghi e la volontà di provare a resistere alle eventuali offerte per i big nerazzurri, in tema societario potrebbero esserci novità nelle prossime settimane.

Del resto il club vive un momento particolare, come dimostra la necessità di chiudere in attivo il bilancio. Ricorrono spesso le voci su una possibile cessione della società da parte del gruppo Suning, anche se dalla famiglia Zhang sono sempre arrivate smentite informali a questa possibilità.

Questo però non basta a frenare le indiscrezioni, soprattutto in considerazione di alcuni movimenti finanziari che sarebbero in corso. A riportarle è il ‘Sole 24 Ore’ che fa il punto sulla vicenda societaria dell’Inter e racconta anche che per Zhang la possibilità è una sola.

Inter, mandato a Goldman Sachs: club in vendita?

Stando a quanto riporta il quotidiano finanziario, da giorni c’è fermento intorno alla Goldman Sachs. In particolare la banca americana sarebbe pronta ad inviare a possibili investire un teaser relativo all’Inter. Si tratta della documentazione con i dati riservati, utile per chi fosse interessato a valutare l’acquisto della società.

Lo stesso quotidiano riferisce di indiscrezioni provenienti da Londra secondo cui Oaktree, creditore della famiglia Zhang, non avrebbe intenzione di fare quanto fatto da Elliott con il Milan, cioè subentrare nella proprietà del club nel caso in cui il debito non saldato. Ecco allora che per Zhang ci sarebbe una unica possibilità: vendere il club. Una situazione da tenere d’occhio nonostante le smentite di rito.

Intanto c’è il calciomercato da portare a termine con Inzaghi che spera di poter contare anche dopo il 1° settembre su tutti i big attualmente in rosa e attende un nuovo difensore, con Akanji e Acerbi tra gli obiettivi più caldi. Poi toccherà al campo dare il verdetto, mentre per il futuro del club occorrerà capire se le indiscrezioni si trasformeranno in qualcosa di più concreto.