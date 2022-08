Fiorentina a due facce: basta un tempo per piegare il Twente

La Fiorentina conquista il match di andata: al Franchi la Viola vince 2 a 1 contro gli olandesi del Twente. Ecco come è andata

Prima partita europea per il calcio nostrano. In campo al Franchi, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha sfidato il Twente per l’andata dei preliminari di Conference League.

Il primo round è stato conquistato dai Viola, che si sono imposti per 2 a 1, grazie ad un ottimo primo tempo. Il match per Biraghi e compagni si è messo subito in discesa, con il gol di Gonzalez dopo un paio di minuti. La Fiorentina gioca bene e il raddoppio non tarda ad arrivare, con Cabral, al 31esimo.

Sembra davvero tutto facile per la squadra di Vincenzo Italiano ma nel secondo tempo cambia lo spartito, con i viola che soffrono più del dovuto. Finisce la benzina e gli olandesi vengono fuori, trovando la rete, con Cerny, al 65′, che riapre il match e la qualificazione. Fra sette giorni il match di ritorno in Olanda.

Fiorentina-Twente 2-1: 2′ Gonzalez, 31′ Cabral, 65′ Cerny (T)

Conference League, non solo la Fiorentina: i risultati della serata

Diverse le squadre, anche importanti, impegnate in serate. Da registrare il primo goal con la maglia del West Ham di Scamacca.

I risultati della serata

Rakow Slavia Praga 2-1

CSKA Sofia Basilea 1-0

Maccabi Tel Aviv Nizza 1-0

Molde Wolfsberger 0-1

RFS Linfield 2-2

Slovacko Aik Stoccolma 3-0

Young Boys Anderlecht 0-1

U.Craiova Hapoel Beer Sheva 1-1

Basaksheir Antwerp 1-1

Zrinjski Slovan Bratislava 1-0

Maribor Cluj 0-0

Colonia Fehervar 1-2

Steaua Bucarest Viking 1-2

Lech Poznan Dudelange 2-0

Villareal Hajduk Split 4-2

West Ham Viborg 3-1

Alkmaar Gil Vicente 4-0

Fiorentina Twente 2-1

Partizan Hamrun 4-1

Skhupi Ballkani 1-2

Vaduz Rapid Vienna 1-1