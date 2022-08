Annuncio a sorpresa, lascia la Serie A: addio polemico

Annuncio ufficiale a meno di due settimane dalla chiusura del calciomercato: addio imminente alla Serie A

Come un fulmine a ciel sereno, nel pomeriggio è spuntato un annuncio che può decisamente influenzare gli ultimi giorni del calciomercato in Serie A. Uno dei migliori talenti degli ultimi anni del campionato italiano, sta infatti per dire addio ed intraprendere all’estero una nuova avventura.

Dopo tante voci sul suo conto, Ruslan Malinovskyi è in procinto di lasciare l’Atalanta. Un durissimo colpo per Gian Piero Gasperini che sulla trequarti ha già salutato in questa sessione di mercato Miranchuk, divenuto un nuovo calciatore del Torino. Ad annunciare l’imminente partenza dell’ex Genk è stata la moglie Roksana Malinovska, tramite una storia prima pubblicata e successivamente rimossa da Instagram.

Strategicamente l’Atalanta va a perdere uno dei migliori calciatori per rendimento delle ultime tre stagioni. Trequartista dal mancino violentissimo, Malinovskyi a meno di due settimane dalla chiusura del calciomercato sarà difficile da rimpiazzare. Dopo il sondaggio del Nottingham Forrest non andato a buon fine nei giorni scorsi, la Premier League potrebbe effettivamente rappresentare una delle tante opzioni sul suo tavolo.

Calciomercato Atalanta, annuncio su Malinovskyi: “C’è un motivo serio”

Nel messaggio di addio lanciato da Lady Malinovskyi su ‘Instagram’, viene fatto riferimento ad un ‘motivo serio’ alla base del divorzio con l’Atalanta. Sebbene non venga citata espressamente la dirigenza bergamasca, si parla di un addio quasi obbligato per il calciatore che invece sarebbe rimasto volentieri ancora per qualche anno in maglia nerazzurra.

Questo l’annuncio diffuso su ‘Instagram da Roksana Malinovska e l’appello rivolto ai tifosi dell’Atalanta: “Noi qui siamo felici. Non eravamo pronti per dover cambiare vita. La finestra di mercato sta volgendo al termine e ora siamo costretti a cercare opzioni. Cercare… perché c’è un motivo serio. Dovete leggere tra le righe. Ruslan si stava preparando per la nuova stagione e ci siamo trasferiti nella nostra nuova casa. Ma qualcosa è andato storto. Dovete sapere solo che nessuno sarebbe andato da nessuna parte. Vi dico questo perché per me è importante. Perché voi siete la parte grande della squadra”.