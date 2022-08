Il Liverpool lo caccia a zero, Juve e Milan già avvisate

Juventus e Milan continuano la caccia al centrocampista: l’occasione imperdibile è pronta ad arrivare dal Liverpool

Il calciomercato estivo è entrato nel suo rush finale, ma alcune big del nostro campionato ancora devono centrare dei rinforzi necessari e non solo di ‘contorno’. Titolari e non riserve. Juventus e Milan sono le due squadre che sono a caccia di un paio di pedine fondamentali che possono cambiare, per certi versi, il volto alla squadra.

Soprattutto la Juventus, con Depay sempre più vicino e Paredes che resta l’obiettivo principale per il centrocampo. I bianconeri, almeno questa è la sensazione, chiuderanno per l’olandese e poi si concentreranno sull’argentino. Per fargli spazio, però, serve almeno una cessione a centrocampo che al momento è tutt’altro che scontata. Il Milan sta trattando Onyedika e pensa a Diallo in difesa, ma si tratta comunque di seconde linee. In ogni caso ai rossoneri questo doppio rinforzo serve particolarmente, a livello numerico – soprattutto dietro – e non solo. Il budget a disposizione per entrambe è basso, così si cerca un esborso minimo o un’operazione in prestito. C’è la caccia all’occasione, che in questo caso può arrivare direttamente da Liverpool.

Keita, addio Liverpool: ecco le possibilità per Juve e Milan

Il nome è quello di Naby Keita, centrocampista guineano del Liverpool che non apprezza particolarmente il suo status di rincalzo nella rosa di Klopp. I Reds lo hanno pagato circa 60 milioni ormai quattro anni fa al Lipsia, è sempre stato un elemento prezioso, ha vinto tutto quello che c’era da vincere. Ma in campionato non ha mai superato le 25 presenze, sicuramente anche per colpa di qualche infortunio di troppo. In questa stagione il discorso sarà simile e i 5 minuti in Community Shield (zero nelle prime due di Premier) sono solo l’antipasto. Ecco perché, secondo ‘Sky Sports’, il giocatore avrebbe chiesto la cessione o comunque ci sta pensando.

Ha il contratto in scadenza 2023 e le discussioni sul rinnovo sono state interrotte. Per lui si è parlato anche di un ritorno al Lipsia, che ha ripreso pure Werner. Ma in Inghiterra, il ‘Daily Mail’, sottolineano come il Liverpool preferisca aspettare un’altra stagione e perderlo a zero piuttosto che venderlo adesso ai tedeschi. Il motivo è che tra un anno, i Reds avranno già il sostituto pronto: Jude Bellingham. E le italiane? Il profilo di Keita è senza dubbio interessante, ma il contratto in scadenza tra un anno complica le cose. Questo perché vuol dire che Juve e Milan non hanno la possibilità di prenderlo in prestito e ovviamente un acquisto – visti i 30 milioni di valutazione – è totalmente fuori portata.