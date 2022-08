L’offerta più temuta da Inzaghi è arrivata: Inter al bivio

Ciò che Inzaghi più temeva è diventato realtà, assalto ufficiale: ora tocca a Zhang decidere cosa fare

Ora Inzaghi trema, è arrivata l’offerta che può stravolgere il calciomercato dell’Inter come il tecnico ha sempre temuto. A due settimane dalla fine della campagna trasferimenti estiva, i nerazzurri non hanno ancora ben chiaro quale sarà la rosa a disposizione dell’allenatore.

Un dubbio che riguarda soprattutto alcuni big, corteggiati dalle grandi d’Europa. La speranza di Inzaghi è che non arrivi alcuna proposta in grado di far cadere in tentazione Marotta e soprattutto Zhang. La realtà però è che da qui al 1° settembre tutto può succedere e anzi qualcosa si è già mosso.

La notizia arriva dalla Francia e riguarda Milan Skriniar: il centrale slovacco è in scadenza nel 2023 ed è da tempo indicato come il possibile ‘sacrificio’ per esigenze di bilancio. Con le cessioni di Pinamonti e Casadei, i tifosi nerazzurri speravano di aver disinnescato l’allarme ma ora è arrivata la proposta del Paris Saint-Germain che potrebbe cambiare le carte in tavola e stravolgere il mercato interista.

Calciomercato Inter, offerta ufficiale per Skriniar

Come scrive su Twitter il giornalista francese Hadrien Grenier, che cita il collega de L’Equipe Loic Tanzi, il PSG avrebbe presentato una offerta all’Inter per Skriniar. Ora toccherà alla società nerazzurra decidere cosa fare, consapevole però che a Parigi non hanno alcuna intenzione di rivedere la proposta al rialzo.

Una sorta di ultimatum quindi quello che sarebbe arrivato dal Psg, il più classico del prendere o lasciare di cui non si conoscono però le cifre. Aspetto non secondario perché proprio dall’ammontare dell’offerta dipenderà la risposta della dirigenza italiana. Finora, l’Inter non si è mossa da una valutazione di circa settanta milioni di euro per Skriniar, nonostante il solo anno di contratto.

Dall’Italia però non arrivano conferme sulla nuova proposta del Psg. Fabrizio Biasin su Twitter ha, infatti, scritto: “Ad oggi non risulta alcun rilancio del Psg per Skriniar. L’offerta, vecchia di un mese, è di 50 milioni, cifra che – tra l’altro – l’Inter ha già rispedito al mittente. Questo non significa che la rumba sia terminata – mancano ancora 13 giorni di mercato – ma ad oggi è così”. C’è da attendere quindi e per Inzaghi il conto alla rovescia è già partito.