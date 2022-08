Fa tutto Mendes, 50 milioni e Ronaldo sbloccato

Cristiano Ronaldo è ancora al centro del calciomercato, quando mancano ancora due caldissime settimane al gong finale. Mendes muove 50 milioni e sblocca CR7

Il destino di Cristiano Ronaldo è sempre molto chiacchierato sul calciomercato, forse fin troppo. Dopo l’addio alla Juventus, il portoghese è tornato al Manchester United, ma i mal di pancia non sono finiti, anzi.

Fin dal termine dell’ormai scorsa stagione, i rumors sono diventati sempre più fitti: l’ex Real Madrid vuole giocare la Champions League e non ha tempo da perdere. Da lì si sono susseguite un numero enorme di squadre accostate all’ex pallone d’Oro. Dall’Atletico Madrid al Bayern Monaco, passando anche per Borussia Dortmund, Juventus e addirittura Inter, Milan e Napoli. Senza aver torto, perché comunque Ronaldo è stato offerto in giro per l’Europa. E non è che uno come lui non faccia gola, anzi, ma l’ingaggio proibitivo da 23 milioni a stagione per un classe 1985 non è accettabile per la maggior parte delle società. Allora potrebbe presto riprendere piede, con la regia di Jorge Mendes ovviamente, un ritorno romantico e che sarebbe gradito particolarmente alla madre del fuoriclasse portoghese.

Lo Sporting incassa e va all’assalto di Cristiano Ronaldo

Alla finestra, infatti, proprio negli ultimi giorni di calciomercato, potrebbe spuntare lo Sporting, lì dove tutto è cominciato. A spingere, anche pubblicamente, per quest’opzione è Dolores Aveiro, madre del fenomeno portoghese, che vorrebbe vedere Cristiano terminare la sua carriera proprio nel suo club, come riporta il ‘Mirror’. E poi c’è il lavoro di Jorge Mendes. Il super agente ha chiuso l’affare Matheus Nunes al Wolverhampton per 50 milioni, bonus compresi. Una cifra che permette allo Sporting di avere un importante tesoretto da investire proprio sul colpo Cristiano Ronaldo.

Intanto, secondo quanto riporta l’Independent, il portoghese ha chiarito la sua volontà di lasciare il Manchester United. Allo stesso tempo, lo Sporting ha offerto al Manchester United e Cristiano Ronaldo la possibilità di riprenderlo a parametro zero. Un’opzione che potrebbe diventare caldissima negli ultimi giorni di agosto e andare in controtendenza rispetto a un mercato sempre più all’insegna delle ragioni del denaro e sempre meno del cuore.