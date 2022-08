Icardi e l’intreccio con la Roma: offerta a sorpresa e decisione lampo

Calciomercato, proseguono i rumours sul futuro di Icardi: l’argentino sarebbe stato proposto nuovamente in Liga.

Le ultime due settimane di calciomercato potrebbero regalare interessanti colpi di scena, ponendo le premesse per un vorticoso effetto domino di attaccanti, con la Roma che ha tutte le carte in regola per recitare un ruolo da autentica protagonista.

I giallorossi, infatti, sperano di definire in tempi relativamente brevi il proprio reparto offensivo: per farlo, è necessaria la partenza di almeno due dei vari Kluivert, Shomurodov e Felix Afena-Gyan. In quel caso, i capitolini si metterebbero nelle condizioni propizie per sferrare l’assalto al “Gallo” Belotti, con il quale un’intesa di massima è stata già raggiunta da tempo . Pinto è consapevole di avere il coltello dalla parte del manico, ma sa anche di non poter tirare troppo la corda, dal momento che l’ex capitano del Torino fa gola a diversi club, Nizza e Galatasaray in primis. I turchi stanno valutando diversi profili per l’attacco, e nel dossier degli uomini mercato del club di Istanbul il profilo di Belotti giganteggia a caratteri cubitali, assieme a quello di Mauro Icardi.

Coloro che credevano che potesse configurarsi come l’estate della “rinascita” di Maurito, sono stati puntualmente delusi. L’attaccante nativo di Rosario, legato al Psg da un contratto in scadenza nel 2024, ha di volta in volta rifiutato tutte le proposte ricevute, preferendo restare all’ombra della Tour Eiffel.

Calciomercato, Icardi offerto al Siviglia: ecco la decisione

Stando a quanto trapela dalla Spagna, e riferito più nello specifico nel corso del programma “Libredirecto” di Cadena SER, nei giorni scorsi il bomber argentino sarebbe stato offerto anche al Siviglia, dopo che sia il Monza che il Manchester United avevano provato a tastare esplorativamente il terreno. Gli andalusi, però, sarebbero piuttosto recalcitranti ad affondare il colpo, “spaventati” dalle richieste economiche dell’ex capitano dell’Inter, che il PSG valuta 20-25 milioni.

Attualmente, il club maggiormente interessato ad Icardi sembrerebbe essere proprio il Galatasaray che, come ricordato prima, non perde di vista neanche il “Gallo” Belotti: desideroso di puntellare il proprio reparto offensivo con un ariete d’area di rigore, il “Gala” sarà inevitabilmente costretto a prendere una decisione definitiva in tal senso a stretto giro di posta. Scelta che potrebbe ridisegnare anche le strategie di Pinto che comunque ha già incassato il sì di Belotti, e spera di archiviare la pratica a breve. Intreccio Belotti-Icardi sull’asse Roma-Istanbul a forti tinte giallorosse dunque: staremo a vedere chi riuscirà ad andare prima a dama.