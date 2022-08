Ha parlato con McKennie: pronto a chiudere con la Juve

Weston McKennie potrebbe avere un grande peso nell’arrivo alla Juventus di un big della Premier League. Ecco tutti i dettagli

A meno di sorprese McKennie proseguirà la sua avventura alla Juventus. Arrivato in bianconero due anni fa, la mezz’ala texana è riuscita a ritagliarsi il suo spazio pur non diventando un titolare inamovibile della squadra ora allenata da Allegri. Che lo stima, ma che certamente non farebbe le barricate qualora partisse. Va detto, però, che al momento non si registrano offerte concrete per il classe ’98 costato sui 20 milioni tra prestito e riscatto.

McKennie rimane e, forse, potrebbe essere un fattore importante per lo sbarco a Torino del suo connazionale nonché capitano nella Nazionale statunitense. Parliamo di Christian Pulisic, esterno e non solo che può ancora lasciare il Chelsea in questa finestra estiva di calciomercato. Il futuro del 23enne potrebbe essere proprio alla Juve.

“Pulisic è tentato dalla Serie A se si presentasse la possibilità – ha scritto su Twitter Ben Jacobs di ‘CBS Sports Golazo’ – La Juventus ha espresso un certo interesse ma resta da vedere se avanzerà una proposta“.

La Juve stima molto Pulisic e lo stesso numero 10 dei ‘Blues’, che ha collezionato appena 31′ nelle prime due giornate di Premier, gradirebbe non poco il campionato italiano e i bianconeri. A riguardo, Jacobs aggiunge che il calciatore dei londinesi ha già “parlato con McKennie” e “sarebbe pronto a trasferirsi” alla corte di Massimiliano Allegri.

But as reported back in June, I am still told Pulisic is tempted by Serie A should the option present itself. Juventus have expressed some interest but it remains to be seen whether they advance it. Pulisic has spoken to Weston McKennie and would be prepared to move.

