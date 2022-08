Accordo saltato al fotofinish: la Juventus ritorna in corsa

Calciomercato Juventus, la fumata nera che rimescola improvvisamente le carte in tavola: l’accordo è saltato sul più bello.

Uno dei migliori in campo nel corso della sfida tra Juventus e Sassuolo è stato Alex Sandro: il terzino brasiliano ha risposto immediatamente alle tante critiche ricevute per un pre-campionato non all’altezza, rendendosi protagonista di una prestazione diligente, nella quale è riuscito costantemente a creare la superiorità numerica.

L’assist servito a Di Maria ha suggellato la prova maiuscola dell’ex Porto, autentico fattore nelle due fasi di gioco. Tuttavia, a pochi giorni dalla chiusura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, non è escluso che i bianconeri ritornino nuovamente sul mercato per puntellare una zona di campo che nelle ultime stagioni si è rivelata una vera e propria spada di Damocle per la “Vecchia Signora”. All’acquisto di Kostic ha fatto seguito immediatamente la partenza di Luca Pellegrini, ma Allegri – che pure nella conferenza stampa di presentazione alla sfida con i neroverdi ha provato a sviare l’argomento – potrebbe aver bisogno di un nuovo esterno mancino, in grado di fornire un ventaglio importante di alternative tecnico-tattiche.

Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri al West Ham: trattativa saltata

E così, negli ultimi giorni sono ritornate a circolare con una certa insistenza rumours inerenti un possibile ritorno di fiamma della Juventus per Emerson Palmieri. Indiscrezioni che potrebbero essere alimentate dalle ultime novità che trapelano dall’Inghilterra: secondo quanto riferito dal “The Sun“, infatti, il West Ham avrebbe rinunciato ad ingaggiare l’esterno italo-brasiliano di proprietà del Chelsea a causa delle esose richieste di ingaggio. La decisione degli “Hammers” sarebbe definitiva, al punto che sarebbero ridotte le possibilità di un nuovo clamoroso dietrofront.

Scenario che potrebbe dunque rimettere prepotentemente in gioco non solo la Juve, ma anche la Lazio, con Maurizio Sarri che avrebbe indicato nell’esterno cresciuto delle giovanili del Santos il rinforzo giusto con il quale migliorare una rosa alla quale farebbe comodo un acquisto duttile, di qualità e d’esperienza. Staremo a vedere se effettivamente i club italiani ritorneranno alla carica per Emerson Palmieri, la cui esperienza al Chelsea sembrerebbe essere giunta al capolinea.