Game over devastante per la Juve: 80 milioni entro sabato

Notizia devastante per la Juventus con il Manchester United pronto a mettere sul piatto 80 milioni per il colpo

Un inizio di stagione di certo non fortunato per la Juventus, che però ha iniziato il campionato con il piede giusto vincendo subito 3-0 nell’esordio contro il Sassuolo. Gli infortuni hanno colpito duramente la rosa di Massimiliano Allegri, prima con quello di Pogba in ritiro, poi con quello di Di Maria dopo un’ora di gioco che lo terrà lontano dal terreno di gioco almeno per due settimane.

Nel frattempo i bianconeri continuano a trattare a centrocampo l’uscita di Adrien Rabiot, calciatore retrocesso nelle gerarchie di Massimiliano Allegri e finito nel mirino del Manchester United da tempo, con il quale però l’accordo con il giocatore non è ancora arrivato. Attenzione però, perché i ‘Red Devils’ sembrerebbero pronti a virare su un altro obiettivo per rinforzare il centrocampo. Colpo da 80 milioni di euro, con offerta che farebbe gola anche al calciatore. Ancelotti trema, potrebbe vedere l’addio di uno dei perni fondamentali della sua rosa.

80 milioni per Casemiro: il Manchester United spiazza la Juventus

La delusione in casa Manchester United per il modo in cui è partita la stagione è tanta. La squadra di ten Hag dopo due giornate si trova incredibilmente all’ultimo posto in classifica, avendo perso 2-1 contro il Brighton e 4-0 contro il Brentford. Così il Manchester United potrebbe intervenire sul mercato con un colpo importante in queste ultime settimane per i trasferimenti, spiazzando anche la Juventus.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Relevo’, l’obiettivo del Manchester United sarebbe Casemiro. Per il centrocampista del Real Madrid, perno fondamentale dello scacchiere di Ancelotti e nominato anche man of the match nella Supercoppa Europea, lo United sarebbe pronto a mettere sul piatto 80 milioni di euro a raddoppiare l’ingaggio del giocatore. Un’offerta che potrebbe spaventare anche la Juventus, perché potrebbe portare alla definitiva chiusura della trattativa col club inglese per la cessione di Adrien Rabiot. Dunque un possibile colpo last minute del Manchester United che porterebbe la Juventus a dire definitivamente addio alla trattativa per il centrocampista francese.

Secondo quanto riportato dal giornalista de ‘El Chiringuito’, Josep Pedrerol, i ‘Red Devils’ vorrebbero prendere il centrocampista brasiliano prima di sabato.