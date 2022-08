Salta l’obiettivo: tutta colpa di Mou!

L’Inter vuole consegnare un difensore ad Inzaghi prima della chiusura del mercato: l’inserimento della Roma di Mourinho può rovinare tutto

Quello che è iniziato nel weekend si prospetta come uno dei campionati più competitivi degli ultimi decenni: ai blocchi di partenza ci sono almeno cinque squadre che sembrano avere le carte in regola per ambire allo scudetto. Proprio per questo, gli ultimi incastri di mercato potrebbero essere ancora più decisivi del solito e l’Inter trova l’ostacolo Mourinho sul proprio cammino.

Le richieste dello ‘Special One’ e di Simone Inzaghi alle rispettive società per questo finale di calciomercato hanno un punto in comune: il difensore centrale. Ai giallorossi occorre un giocatore che possa competere con Mancini per un posto da titolare, mentre i nerazzurri devono sostituire numericamente Andrea Ranocchia nel proprio pacchetto arretrato. Le esigenze comuni dei club starebbero accendendo un duello per Manuel Akanji.

Calciomercato Inter, si accende la sfida per Akanji | Lo vuole anche Mourinho

Uno dei primissimi nomi per la difesa dell’Inter è quello di Manuel Akanji. Il centrale svizzero rappresenta una vera e propria occasione, essendo escluso dal progetto tecnico del Borussia Dortmund e avendo un solo anno di contratto. I nerazzurri hanno individuato in Akanji il profilo giusto per completare la rosa, oltre ad essere gradito anche da Simone Inzaghi. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, però, anche la Roma avrebbe messo nel mirino lo svizzero e lo considererebbe una delle principali occasioni per la difesa.

Lo spauracchio in casa Inter è José Mourinho. Lo ‘Special One’, anche come ha dimostrato in questa sessione di mercato, è un fattore importante per convincere i giocatori a scegliere la Roma anziché altri club e anche con Akanji potrebbe essere decisivo. La speranza dei nerazzurri potrebbe essere che i giallorossi vadano su altri profili: tra quelli osservati dal club capitolino ci sono anche Lindelof e Zagadou. Insomma, il ventaglio dei nomi seguiti dalla Roma per la difesa è abbastanza ampio e la volontà è quella di accontentare Mourinho anche in questo caso. La sfida per Akanji con l’Inter, però, potrebbe essere uno dei duelli di questo finale di mercato.