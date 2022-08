Cristiano Ronaldo scioglie tutti i dubbi: l’indizio è eloquente

Per Cristiano Ronaldo situazione sempre più complicata: l’ultima pista sembra prendere corpo, tutti i dettagli

Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio ed è andato all’attacco. Situazione bollente per CR7 che ha preannunciato tra due settimane un’intervista in cui racconterà la sua verità. Una verità che parte dalle tante false (a suo dire) notizie che circondano il suo nome.

Del resto per il fuoriclasse portoghese le ultime settimane sono state particolarmente complicate. Sia in campo, dove il Manchester United vive un inizio di stagione disastroso, sia fuori dal campo, con la sua volontà di lasciare i Red Devils per trasferirsi in una squadra che giochi la Champions League.

Una volontà che finora non ha trovato però terreno fertile: il calciatore più ambito del pianeta, insieme a Messi, fino ad un paio di anni fa, ora fatica a trovare un club che possa puntare su di lui. Jorge Mendes, il potentissimo agente che ne cura gli interessi, sta sondando varie piste ma fino a questo momento in maniera infruttuosa. Accostato anche a Napoli, per Ronaldo si è parlato anche di un clamoroso ritorno alla Juventus, ma ora la destinazione più plausibile è un’altra.

Calciomercato, Ronaldo cerca squadra: l’ipotesi prende corpo

Cristiano Ronaldo via dal Manchester United per approdare in Germania. La Bundesliga è un campionato che manca all’appello dell’asso portoghese e il Borussia Dortmund potrebbe offrirgli l’opoortunità di colmare la lacuna. Il dramma Haller spinge i tedeschi a monitorare il mercato degli attaccante, nonostante l’arrivo di Modeste. I gialloneri potrebbe garantire a Ronaldo un palcoscenico importante con una tifoseria tra le più calde d’Europa e le Borse ci credono visto che le azioni del club sono in sensibile rialzo.

Certo anche per il Borussia ci sarebbe da risolvere il problema ingaggio, con lo stipendio percepito da Ronaldo che è fuori dalla portata del club tedesco. Il Dortmund non è l’unica pista in piedi per il portoghese: resta la suggestione di un ritorno allo Sporting. Secondo ‘footmercato.net’, infatti, il DS Hugo Viana sarebbe in costante contatto con il portoghese per coronare il sogno di un clamoroso ritorno. Non è da scartare un approdo all’Atletico Madrid di Simeone, pista sempre in piedi nonostante tutte le difficoltà ambientali. Decisione in arrivo comunque a breve: meno di due settimane e CR7 conoscerà il suo futuro poi arriverà anche il momento della sua verità.