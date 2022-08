Lascia il Chelsea: che sfida tra Juve e Milan!

Gli ultimi giorni di mercato possono recare una interessante occasione in prestito, Juventus e Milan pronte al colpaccio

Il Milan campione d’Italia ha bussato, vincendo all’esordio per 4-2 con l’Udinese. Tutte le altre contendenti hanno risposto, anche la Juventus, che nel posticipo di Ferragosto ha regolato il Sassuolo con un netto 3-0. Il modo giusto, per i bianconeri, per partire all’assalto del titolo che manca dal 2020.

La serie di nove scudetti di fila si è interrotta con due quarti posti che hanno lasciato l’amaro in bocca in casa torinese. Ora c’è voglia di riscatto e le premesse, quanto meno per contendere il trono fino alla fine ai campioni uscenti, all’Inter e ad altre che dovessero inserirsi, sembrano esserci. Ma occorre ancora fare qualcosa sul mercato, anche alla luce delle problematiche emerse con gli infortuni di Pogba e Di Maria. D’altro canto, anche il Milan deve ancora concludere la sua campagna acquisti. Dopo un lungo inseguimento, è arrivato il colpo De Ketelaere, che si è unito al parametro zero Origi e ai ‘rientri’ di Adli e Pobega. Ma Pioli attende un ultimo acuto per lanciarsi in una stagione dove la volontà è provare a far bene anche in Champions League. Sia per la Juventus che per il Milan, può esserci una interessante opportunità in uscita dal Chelsea.

Chelsea, Pulisic in uscita in saldo: perché Juventus e Milan ci credono

Secondo il ‘Daily Mail’, infatti, i ‘Blues’ sarebbero aperti all’idea di cedere Christian Pulisic a condizioni di favore, in prestito. Lo statunitense non è particolarmente nelle grazie di Tuchel e cerca la possibilità di rilanciarsi altrove, anche in vista dei Mondiali in inverno. Si è registrato, di recente, un interessamento piuttosto concreto del Newcastle, ipotesi che però l’ex Borussia Dortmund non sarebbe intenzionato a perseguire. La sua volontà sarebbe quella di giocare sul palcoscenico della Champions League, opportunità che sia la Juventus che il Milan potrebbero dargli. Ed ecco perché le squadre nostrane sono alla finestra, in attesa di sviluppi interessanti. Occhio però anche all’Atletico Madrid, a sua volta alla ricerca di un ritocco nel reparto offensivo.