Ansia Juventus per Di Maria, il piano B per Allegri

La Juventus in attesa di notizie sull’infortunio di Di Maria, preoccupazione bianconera: Allegri pensa al piano B in caso di lungo stop

Ultima a scendere in campo nella prima giornata di Serie A, la Juventus ha risposto alle vittorie delle altre pretendenti al titolo, centrando i primi tre punti della stagione. Un esordio con il piede giusto, come voleva Massimiliano Allegri.

Qualche sofferenza soprattutto nella fase iniziale del match, al cospetto di un Sassuolo che si è presentato allo ‘Stadium’ senza timori reverenziali e che nella prima metà del primo tempo aveva anzi creato maggiori presupposti per sbloccare la gara, chiamando più volte Perin al lavoro. Poi, però, la maggior qualità bianconera ha fatto la differenza. Di Maria ha bagnato il suo esordio subito con un gol pesante, mettendo poi l’ulteriore sigillo con l’assist per la terza rete di Vlahovic. Una connessione, quella tra l’argentino e il serbo, che è stata la nota più interessante e incoraggiante di tutta la serata, per una Juventus che da subito vuole ergersi a protagonista della lotta scudetto. Una serata che però si è conclusa con qualche grattacapo di troppo, vista l’uscita per infortunio proprio del ‘Fideo’ e l’espressione del giocatore, in panchina, non esattamente rassicurante. Allegri, ai microfoni nel post gara, ha minimizzato, asserendo che l’argentino va spesso soggetto a qualche problema all’adduttore. Ma gli esami in programma proprio in questi momenti alla Continassa diranno di più sull’entità del guaio fisico. E un po’ di preoccupazione, innegabilmente, c’è.

Juventus, infortunio Di Maria: l’ipotesi Zaniolo non tramonta

La speranza, ovviamente, è che si tratti di un infortunio non particolarmente serio. Ma certo, se invece dovesse esserci uno stop di medio-lunga durata, Allegri sarebbe di fronte a un’altra tegola, dopo lo stop di Pogba. E con una situazione piuttosto delicata da gestire in avanti, visto che Chiesa è ancora lontano dal rientro. La ‘Gazzetta dello Sport’, in merito, ipotizza che in ottica di mercato potrebbe tornare d’attualità la suggestione Nicolò Zaniolo. Anche se il talento classe 1999 ha iniziato a spron battuto la stagione con la maglia della Roma e con quella sembra poter e voler essere protagonista.