Ten Hag rovina i piani del Milan: pronto l’assalto decisivo

L’allenatore del Manchester United, Erik ten Hag, insiste con la dirigenza inglese per acquistare un obiettivo di calciomercato del Milan

Il Milan riparte dalle certezze della passata stagione. La squadra guidata da Stefano Pioli ha ottenuto i primi tre punti della stagione contro l’Udinese a San Siro, mettendo in mostra una prestazione complessivamente convincente. Leao e compagni viaggiano ancora sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria dello Scudetto e, al momento, sembrano i rossoneri la formazione da battere in ottica principale trofeo nazionale.

Anche se, a detta di molti, la rosa a disposizione di Pioli non è la più forte a livello assoluto in Serie A. A prescindere dal valore dei singoli, comunque elevato, bisognerà migliorare dal punto di vista dell’attenzione in fase difensiva e i due gol siglati dai friulani – più che evitabili – lo dimostrano ampiamente. È chiaro che siamo solamente all’inizio, di conseguenza non vanno tratte conclusioni troppo affrettate, anche perché i presupposti sono positivi. Dal calciomercato, poi, sono arrivati innesti di un certo spessore come Divock Origi e, soprattutto, Charles De Ketelaere, i quali potranno dare un contributo molto significativo al ‘Diavolo’ sia in Italia che in Champions League. E la sessione estiva non è ancora finita: il direttore tecnico Paolo Maldini continua a lavorare alacremente in ambito di trattative per aggiungere gli ultimi rinforzi alla truppa rossonera.

Calciomercato Milan, ten Hag insiste per Ziyech: pronto l’assalto

Sappiamo, in tal senso, che la dirigenza lombarda è a caccia di un difensore centrale. Piace sempre Tanganga del Tottenham, presente pure nei radar della Roma di Jose Mourinho e dell’Inter, oltre a Diallo in forza al PSG. Poi, non è da escludere un intervento del club di Via Aldo Rossi nella mediana, orfana di Franck Kessie. Probabilmente si punterà magari su un giovane prospetto da far crescere, considerando che la coppia titolare Bennacer-Tonali è ben consolidata.

Resta viva, infine, la pista Hakim Ziyech, pallino del direttore sportivo Massara. L’affare potrebbe riaccendersi nei prossimi giorni, ma la concorrenza starebbe complicando non poco i piani del Milan. L’esterno marocchino, come riferisce ‘FranceFootball’, rimane una priorità di Erik ten Hag sul fronte entrate. Il Manchester United pare si stia convincendo ad accontentare il tecnico olandese e sarebbe ad sferrare l’assalto decisivo, a patto che il Chelsea non spari richieste troppo elevate (valutazione sui 25-30 milioni di euro). Dunque, il Milan dovrà agire in fretta in modo da cercare di anticipare i ‘Red Devils’.