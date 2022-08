Colpo di scena Juventus: richieste troppo alte, così salta tutto

Colpo di scena per il mercato della Juventus: l’affare ora può saltare, lasciando Allegri senza il calciatore richiesto

Ora per la Juventus le cose si complicano. Non si sblocca la trattativa tra il Manchester United e Adrien Rabiot e per i bianconeri i piani sul mercato subiscano una brusca frenata.

L’accordo tra la società italiana e quella inglese è ormai definito, serve quello tra i Reds Devils e il centrocampista francese ed è qui che sono sorte le complicazioni. Due gli ostacoli alla trattativa: il primo è rappresentato dai dubbi di Rabiot sulla destinazione inglese, soprattutto per il fatto che la squadra di ten Hag non prenderà parte alla Champions League.

Un ostacolo complicato da risolvere, soprattutto perché da Manchester non hanno intenzione di accontentare le richieste economiche del calciatore. Già perché il secondo tema da prendere in considerazione – stando a quanto riferisce ‘Sky’ – è rappresentato proprio dalla richiesta di ingaggio di Rabiot: troppo alta per il Manchester United. Da qui lo stop ad una trattativa che sembrava sulla via di definizione. Una frenata che rappresenta un problema non di poco conto per i piani mercato della dirigenza bianconera.

Calciomercato Juventus, frenata Rabiot: coinvolto Paredes

Lo stop, almeno momentaneo, della trattativa tra Manchester United e Rabiot ha una conseguenza non secondaria sul mercato della Juventus. Il mancato addio del francese, infatti, impedisce ai bianconeri di andare a chiudere con il Psg la trattativa per il trasferimento di Paredes alla corte di Allegri.

Stop improvviso quindi ma non definitivo. Da Torino, infatti, potrebbero anche decidere di provare ugualmente a portare il centrocampista argentino alla corte di Allegri in prestito. Del resto il regista è una richiesta esplicita del tecnico bianconero e la società vuole accontentarlo prima della fine del mercato. Novità ci saranno nei prossimi giorni con il Manchester United e Rabiot che potranno venirsi incontro oppure far terminare una trattativa che ha dei legami anche con gli affari in entrata della società piemontese. Paredes è in attesa, la Juventus aspetta ma prepara anche il piano B.