Cessione last minute per l’Inter, Inzaghi sotto accusa

I tifosi dell’Inter sono furiosi e contestano la società sui social per l’imminente cessione: “Non c’è nessuna progettualità”

La prima di campionato dei nerazzurri è stata più ostica del previsto, con un Lecce che nel secondo tempo ha rischiato a più riprese di passare in vantaggio, ma il gol di Dumfries ha regalato ad Inzaghi una vittoria preziosa. Ora la dirigenza è al lavoro per far quadrare i conti, con la cessione che appare imminente: i tifosi, intanto, sono in aperta contestazione con la società.

In attesa di capire se Milan Skriniar e Denzel Dumfries rimarranno a Milano, l’Inter ha deciso di cedere Cesare Casadei al Chelsea per una cifra vicina ai 15 milioni di euro più bonus. Quello che è considerato da tutti uno dei migliori prodotti del vivaio nerazzurro degli ultimi anni, quindi, lascerà il club senza aver giocato nemmeno un minuto in Prima Squadra. I tifosi nerazzurri sui social hanno riversato il proprio dissenso nei confronti della società per la gestione di un talento come quello di Casadei, contestando la decisione di cederlo.

Anche Simone Inzaghi è finito nell’occhio del ciclone, con i tifosi che gli imputano di non aver avuto abbastanza coraggio per non aver mai fatto esordire Casadei in nerazzurro. La rabbia dei tifosi, poi, è indirizzata soprattutto alla mancanza di progettualità: quando si ha un talento importante bisognerebbe cercare di valorizzarlo, per trasformarlo in una risorsa tecnica della squadra. E, invece, l’Inter utilizza Casadei soltanto come una risorsa economica: una plusvalenza da mettere a bilancio. Di seguito alcuni dei (molti) ‘tweet’ a riguardo.

La cessione di #Casadei è il segnale evidente che questa società deve andare via al più presto. Non puoi far andare via un talento così giovane. #Inter — Fabio di Iasio (@FabioCappel) August 16, 2022

Tra qualche anno ce ne pentiremo di aver ceduto #Casadei questo è un grande talento — Matteo (@smatteo05) August 16, 2022

Quello che ha fatto quest’anno #Casadei non è stato sufficiente per dargli un minimo minutaggio, nemmeno nel precampionato. Lo è stato però per il Chelsea, per offrire 15 milioni più bonus.

Qualche domanda sulla gestione dei giovani di #Inzaghi me la farei. — il fustigatore nerazzurro (@FustigatoreIl) August 16, 2022

#Casadei con il giusto spazio sarebbe potuto diventare un big a centrocampo (al posto di #Gagliardini); invece sta per essere venduto per 15 mln al #Chelsea (quando tra un anno ne sarebbe valsi almeno il doppio). Per quanto brutta, è questa la situazione #Inter…#Calciomercato — Rycos (@FedeRycos) August 16, 2022

Solo le squadre senza progetto tecnico accettano 15 milioni per il loro miglior giocatore della primavera.

Con un progetto SERIO centrato sui giovani,quest’anno veniva inserito nelle rotazioni di centrocampo. #Casadei — Peppe Bua (@VivaLaPino) August 16, 2022

La cessione #Casadei dimostra il progetto e le ambizioni di questa proprietà che sta provando in tutti i modi di tirare avanti senza nessuna nessun nesso logico!! Non parlatemi più di progetto Suning!! Devono sparire i cinesi!! #SuningOut — I M Sostenibilità 🖤💙 (@ericdraven667) August 16, 2022