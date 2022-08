Diretta Verona-Napoli | Formazioni e classifica live

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale Verona-Napoli, primo posticipo del lunedì della prima giornata di Serie A

Dopo aver chiuso la scorsa stagione con il ritorno in Champions League, il Napoli è atteso dalla trasferta in casa del Verona alla prima giornata della Serie A 2022/23. L’estate degli azzurri è stata caratterizzata da alcuni addii pesanti, che hanno tolto a Luciano Spalletti la spina dorsale della squadra. Senza i senatori Ospina, Koulibaly, Insigne e Mertens, i partenopei potranno contare sui nuovi acquisti.

Alla vigilia del match, il tecnico di Certaldo ha parlato di un nuovo ciclo e della volontà di far innamorare di nuovo i tifosi che sperano di poter abbracciare presto altri rinforzi importanti. Su questo fronte, sono sempre più calde le trattative per Keylor Navas, Tanguy Ndombele e Giacomo Raspadori. Nuovo leader tecnico, Osimhen decise la sfida dell’anno scorso con una doppietta che rese indolore il gol di Faraoni.

Anche in casa Verona ci troviamo di fronte a un ciclo finito che, oltre a veder subentrare Cioffi al posto di Tudor, è stato messo in moto con la partenza di molti protagonisti della splendida cavalcata dello scorso anno. Al momento, l’unico reparto non interessato da cessioni dolorose è il centrocampo, anche se le voci su Barak e Ilic continuano a tenere in ansia i tifosi scaligeri. Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida del Bentegodi, in programma alle 18.30.

Probabili formazioni Verona-Napoli

VERONA (3-5-2): Montipò; Amione, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Ilic, Tameze, Hongla, Lazovic; Henry, Lasagna. Allenatore: Cioffi

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti

CLASSIFICA SERIE A: Milan 3 punti, Atalanta 3, Fiorentina 3, Inter 3, Roma 3, Lazio 3, Spezia 3, Torino 3, Empoli 0, Juventus* 0, Napoli* 0, Salernitana 0, Sassuolo* 0, Verona* 0, Cremonese 0, Bologna 0, Lecce 0, Monza 0, Udinese 0, Sampdoria 0

*Una partita in meno