Diretta Juventus-Sassuolo | Formazioni ufficiali e cronaca live

Secondo posticipo del lunedì della prima giornata di Serie A, Juventus-Sassuolo verrà seguito in tempo reale da Calciomercato.it

Dopo aver fallito per due anni consecutivi l’appuntamento con il titolo, la Juventus si presenta ai nastri di partenza come una delle favorite per lo Scudetto. La dirigenza bianconera ha lavorato molto in estate per regalare a Massimiliano Allegri rinforzi importanti in ogni reparto. La cessione di de Ligt è stata compensata dall’arrivo di Bremer, che ha vinto il premio come miglior difensore dello scorso anno. Il brasiliano sarà subito titolare nella sfida contro il Sassuolo, al pari di Di Maria e Kostic.

Nonostante ciò, il tecnico toscano si trova in piena emergenza. Oltre agli squalificati Kean e Rabiot, infatti, Allegri non potrà contare sugli infortunati Chiesa, McKennie, Pogba e Szczesny. Assenze importanti contro una squadra che l’anno scorso fece il colpo grosso a Torino. Con uno Scamacca in meno e con un Pinamonti in più, Alessio Dionisi spera di centrare una nuova impresa.

Una missione difficile, resa ancor più complicata dalle assenze dello squalificato Maxime Lopez e dall’infortunato Traoré. Fu proprio il regista tascabile a regalare i tre punti ai neroverdi lo scorso campionato, trovando il gol del definitivo 1-2 al novantacinquesimo minuto. La prima rete fu invece realizzata da Davide Frattesi al centro di diverse trattative di mercato che hanno coinvolto anche la stessa Juve. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Juventus-Sassuolo

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, McKennie; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Defrel, Kyriakopulos. ALL. Dionisi

CLASSIFICA SERIE A: