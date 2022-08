Colpo di scena Inter in difesa: rinnovo e addio immediato

Dopo la vittoria al fotofinish contro il Lecce, anche il mercato dell’Inter potrebbe riservare un colpo di scena nel finale: la novità

La prima di campionato dei nerazzurri è stata un turbinio di emozioni: dal gol nei minuti iniziali di Romelu Lukaku, l’uomo più atteso di giornata, all’arrembaggio del Lecce fino a quella rete all’ultimo respiro di Denzel Dumfries. Anche il mercato potrebbe riservare un colpo di scena per la compagine di Simone Inzaghi.

Il tecnico romagnolo nelle dichiarazioni che hanno preceduto la gara, e pure in quelle successive al match, ha ribadito la necessità di avere un altro centrale nella propria rosa. Inoltre, l’ex allenatore della Lazio vorrebbe avere la garanzia della permanenza sia di Skriniar che di Dumfries, ma Marotta ha evidenziato delle necessità differenti per il club meneghino. In difesa, però, potrebbe arrivare un importante colpo di scena nei prossimi giorni.

Calciomercato Inter, Akanji vuole il nerazzurro | Rinnovo e prestito

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, il rinforzo per la retroguardia di Simone Inzaghi potrebbe essere Manuel Akanji e le novità potrebbero arrivare a breve. Lo svizzero avrebbe scelto i nerazzurri e starebbe spingendo con il club tedesco, del quale non rientra più nel progetto tecnico, per ottenere il trasferimento in Serie A. La principale novità, però, sarebbe sulle modalità di questa operazione. Akanji è legato al Borussia Dortmund da un contratto fino al 2023, ma secondo la rosea potrebbe prolungare di un altro anno così da potersi muovere in prestito.

Un’operazione in prestito sarebbe più abbordabile per l’Inter, con Beppe Marotta che potrebbe così consegnare ad Inzaghi il tanto agognato centrale. Lo svizzero, salvo un’uscita in extremis di Milan Skriniar, prenderebbe il posto di Ranocchia all’interno della rosa nerazzurra. Per questo motivo, Akanji rappresenterebbe un grande rinforzo per la compagine meneghina e completerebbe la rosa. Insomma, l’Inter ha tutto per disputare una stagione da protagonista, sia in Italia che in Europa, e il lavoro svolto dalla dirigenza per migliorare le seconde linee è molto importante. Akanji vuole i nerazzurri, intanto, e spinge per il trasferimento in Serie A.