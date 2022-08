Salernitana-Roma 0-1, Spezia-Empoli 1-0: decidono Cristante e Nzola

Terminano i due match della prima domenica sera di Serie A: Cristante decide Salernitana-Roma 0-1, Spezia-Empoli 1-0 col gol di Nzola

La domenica sera di Serie A termina con Salernitana-Roma e Spezia-Empoli. A vincere sono la squadra di Mourinho e quella di Gotti, con i gol di Cristante e di Nzola. All’Arechi di Salerno l’atmosfera è incandescente con uno stadio colmo di tifosi della Salernitana ma anche tanti romanisti in trasferta.

Partita molto maschia con diversi interventi duri da entrambe le parti. Alla mezz’ora del primo tempo riesce a sbloccare il match Bryan Cristante, che dopo un batti e ribatti in area riesce a conquistare il pallone dal limite e lascia esplodere un sinistro che grazie a una deviazione superare Sepe. La Salernitana prova a reagire, ma la squadra di Mourinho in contropiede è sempre pericolosa e Zaniolo poco prima della fine del primo tempo colpisce il palo. Nella ripresa la sinfonia è la stessa, con la Salernitana che prova ad alzare il baricentro ma la Roma in ripartenza è molto pericolosa e sfiora più volte il raddoppio. A dieci minuti dalla fine viene annullato il gol del raddoppio di Wijnaldum per fuorigioco. Vince 0-1 una Roma non scoppiettante ma che comunque conquista i tre punti. Nicola può essere soddisfatto dell’atteggiamento dei suoi però.

Spezia-Empoli 1-0, la risolve sempre Nzola

Esordio sulla panchina dello Spezia con tre punti conquistati per Gotti. Nella prima giornata di Serie A i bianconeri riescono a portare a casa la vittoria contro l’Empoli in una partita sofferta. Poche le emozioni nel primo tempo, con gli ospiti che provano a spingere ma a passare in vantaggio sono i padroni di casa. A segnare il gol dell’1-0 è il bomber M’Bala Nzola, che in area sfrutta l’istinto da rapace e segna il gol del vantaggio che poi deciderà la partita. Nella ripresa l’Empoli ci prova rendendosi pericoloso più volte, senza però riuscire a trovare il gol del pari. Tre punti sofferti ma importanti per lo Spezia che parte subito bene in questo nuovo campionato. Zanetti dovrà rivedere qualcosa soprattutto in attacco.