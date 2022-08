Mourinho dopo Salernitana-Roma: “Non ho fatto calcio fantasia”. E non parla a Dazn

José Mourinho ha commentato in conferenza stampa la vittoria della Roma contro la Salernitana: “Mi è piaciuto tutto”

È stata una partita ostica per i giallorossi, che hanno vinto di misura sul campo della Salernitana. Considerando l’inizio di campionato in queste condizioni, anche climatiche, contano solamente i tre punti e la compagine di José Mourinho è riuscita a raggiungerli.

Il tecnico portoghese ha commentato la vittoria della Roma. È stata la prima uscita ufficiale con la maglia giallorossa per i neo-acquisti come Dybala, Wijnaldum e Matic. Lo ‘Special One’ ha parlato in conferenza stampa: “Mi è piaciuto tutto, ho visto una squadra che magari non ha segnato i gol che doveva fare ma che ha saputo gestire il risultato”. Mourinho, poi, ha aggiunto: “In partite come queste, se non finalizzi rischi di soffrire. Quando eravamo stanchi chi è entrato al posto di Dybala, Abraham e Zaniolo è entrato per gestire”.

Riguardo alle occasioni da gol sprecate dagli attaccanti giallorossi, il tecnico portoghese non ha dubbi: “Magari qualcuno scriverà che Zaniolo e Dybala potevano fare due o tre gol, ma io dico che hanno giocato una partita straordinaria”. Lo ‘Special One’ ha voluto subito difendere i suoi gioielli, coccolandoseli in vista dei prossimi impegni: le reti arriveranno.

Salernitana-Roma, parla Mourinho: “Non ho fatto calcio fantasia”

José Mourinho, sempre in conferenza stampa, ha risposto a chi imputava a questa Roma di non aver avuto la giusta cattiveria sotto porta. “Per me i nostri attaccanti sono cattivi, Zaniolo oggi prendeva palla e puntava il difensore e lo spazio”. Il classe ’99, infatti, è stato il più pericolo tra gli uomini offensivi giallorossi. Riguardo al gioco, poi, il tecnico lusitano ha dichiarato: “Non ho fatto calcio fantasia. I ragazzi hanno giocato bene e sono stati aggressivi. Sono davvero contentissimo per la squadra, mi è piaciuto tutto. Rui Patricio non ha fatto una parata tranne quella sul tiro di Bonazzoli nel primo tempo”.

José Mourinho non ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’: il tecnico della Roma si è presentato per ben tre volte in postazione, ma a causa della sovrapposizione con altri contenuti non è stato impossibile effettuare la consueta intervista post partita.