Esordio dolceamaro per Dybala con la Roma: “Sveglia”

L’esordio di Paulo Dybala con la maglia della Roma è stato dolceamaro: social divisi a metà sulla prima della ‘Joya’ in giallorosso

È stata una prima serata di Serie A dal sapore agrodolce, sia per Paulo Dybala che per tutti gli appassionati: i problemi tecnici di DAZN hanno rubato la scena alla ‘Joya’, che si è visto negare il primo gol in giallorosso dal palo.

In un ‘Arechi’ infuocato, la Roma è riuscita a superare di misura la Salernitana e iniziare il campionato con i tre punti. È bastato un gol di Bryan Cristante nel primo tempo agli uomini di José Mourinho, che non sono riusciti a trovare il raddoppio. Tutti gli occhi dei tifosi, però, erano su Paulo Dybala. L’argentino ha giocato una partita ricca di qualità e giocate importanti per i compagni di squadra, ma non è riuscito a trovare la rete: in un paio di circostanze è stato impreciso, ma anche la sfortuna ci ha messo del suo. Il palo, infatti, gli ha negato la gioia del gol quando il suo mancino aveva trovato la porta con i giri giusti.

Sui social i commenti si sono divisi sostanzialmente in due: quelli che sono rimasti strabiliati dalle giocate della ‘Joya’ e quelli che gli imputano di aver sbagliato troppe occasioni da rete. Inoltre, anche i tifosi della Juventus hanno commentato, anche con qualche rammarico, la sua prima uscita ufficiale in maglia giallorossa. Di seguito alcuni dei (tanti) ‘tweet’ su Dybala.

Dybala svegliaaaaa — 81R10 (@8110JR) August 14, 2022

Spinazzola per Dybala, quella leggera nostalgia — toni alfano (@AlfanoToni) August 14, 2022

La differenza tra patatino #Dybala e #Zaniolo? Zaniolo corre Dybala continua a camminare e prende i pali. #salernitanaroma — A_Aileen__ (@A_A_ileen) August 14, 2022

Non ne azzecca una #Dybala, proprio come alla Juve…#SalernitanaRoma — Farris #inzaghiout (@CapitanFarris) August 14, 2022

Buona la prima di @PauDybala_JR, non sempre nel vivo dell’azione, ma diverse giocate di qualità e un palo clamoroso. #SalernitanaRoma — Basilio Di Iorio 📚 #follipergialli (@Basil_73) August 14, 2022

Ho visto un Dybala abbastanza deprimente, qualche spunto e poco altro, spesso a centrocampo, la fotocopia dell’ultima versione in bianconero. — Roberto (@cheminchialeggi) August 14, 2022