DIRETTA Serie A, Salernitana-Roma e Spezia-Empoli | Formazioni UFFICIALI LIVE

Chiudono la domenica della prima giornata del campionato di Serie A, le partite Salernitana-Roma e Spezia-Empoli

Dopo le sfide disputate ieri, e quelle del pomeriggio tra Lazio–Bologna e Fiorentina–Cremonese, si chiude la domenica della prima giornata del campionato di Serie A con altre due partite.

Alle 20.45 scendono in campo le rinnovatissime Salernitana e Roma, oltre allo Spezia che ospita l’Empoli. I giallorossi di José Mourinho hanno condotto una campagna acquisti sontuosa che, fino a questo momento, la rendono la regina del calciomercato. Gli arrivi dello svincolato Paulo Dybala e di Georginio Wijnaldum dal Paris Saint-Germain hanno innalzato, e di molto, la qualità della rosa a disposizione dello ‘Special One’. Senza dimenticare Nemanja Matic, già entrato tra i punti fermi della squadra. Dunque, i capitolini si inseriscono a pieno titolo nella corsa Scudetto. Di contro, i granata di Davide Nicola, dopo la miracolosa salvezza ottenuta lo scorso anno, puntano ad una annata più serena con innesti di spessore.

L’altra sfida di serata vede di fronte, come detto, lo Spezia del nuovo allenatore Luca Gotti contro l’Empoli di Paolo Zanetti, anch’egli alla prima stagione sulla panchina dei toscani. L’obiettivo, per entrambe, è quello di confermarsi in Serie A vivendo una stagione senza patemi, così com’è stato in quella passata. Mirino puntato su Daniele Verde e Mattia Destro. Calciomercato.it vi offre la cronaca dei match degli stadi ‘Arechi’ di Salerno e ‘Picco’ di La Spezia.

FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA-ROMA

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Kastanos, Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi; Bonazzoli, Botheim. All. Nicola

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho

FORMAZIONI UFFICIALI SPEZIA-EMPOLI

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Verde, Nzola. All. Gotti

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Destro, Satriano. All. Zanetti