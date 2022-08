DIRETTA Serie A, Lazio Bologna e Fiorentina-Cremonese | Formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo le sfide giocate ieri sera, scendono in campo per la prima giornata della Serie A Lazio-Bologna e Fiorentina-Cremonese

Le vittorie di Milan, Atalanta, Inter e Torino, hanno aperto il campionato di Serie A, stagione 2022/2023, nella giornata di ieri. I campioni d’Italia in carica si sono imposti per 4-2 sull’Udinese di Sottil, mentre i cugini nerazzurri hanno avuto la meglio, all’ultimo respiro, del mai domo Lecce di Baroni lontano dalle mura amiche.

Vittorie, come detto, anche per i bergamaschi di Gian Piero Gasperini, che hanno battuto a domicilio la Sampdoria di Giampaolo, e per i granata di Ivan Juric, alle prese col caso Lukic. Nonostante questo, è riuscito a portare a casa i tre punti dal campo del neopromosso Monza di Berlusconi e Galliani. Alle 18.30, invece, è il turno di fare l’esordio in campionato per la Lazio di Maurizio Sarri, in casa contro il Bologna del grande ex Sinisa Mihajlovic, e per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che affronta l’altra neopromossa Cremonese dell’esordiente Alvini in panchina.

I biancocelesti, dopo un ottimo calciomercato, non ancora terminato, sono pronti ad inserirsi nella lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League, ma i rossoblu sono pronti a stupire. Per i viola, la volontà è quella di confermare quanto di buono fatto nella scorsa annata, culminata con la conquista di un posto nella Conference League. I grigiorossi, tornati nella massima serie dopo ventisei anni, non hanno però intenzione di lasciare subito la categoria e puntano a conquistare un’importante salvezza. Calciomercato.it vi offre la cronaca dei match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma e del ‘Franchi’ di Firenze.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-BOLOGNA

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lykogiannis; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Cambiaso; Soriano; Sansone, Arnautovic. All. Mihajlovic

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-CREMONESE

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Benassi, Milenkovic, Martinez-Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Kouame, Jovic, Sottil. All. Italiano

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Vasquez, Chiriches; Ghiglione, Escalante, Pickel, Sernicola; Zanimacchia; Okereke, Dessers. All. Alvini