Polemica infinita, ancora nel mirino: “È stato deludente”

Al debutto nel nuovo campionato, l’Inter ha sofferto più del previsto contro un Lecce che ha tirato fuori tutto il proprio orgoglio

Se la rete di Romelu Lukaku arrivata dopo 82 secondi aveva fatto pensare ad una giornata in discesa per l’Inter, i successivi minuti giocati al Via del Mare hanno tirato fuori invece tutti i limiti della formazione nerazzurra già intravisti durante le amichevoli del pre-campionato.

Alla squadra di Simone Inzaghi manca ancora quell’equilibrio che era stato raggiunto perfettamente nella fase centrale della passata stagione. Il ritardo di condizione di alcuni calciatori, poi, ha influenzato anche il calo generale sofferto dalla squadra nella sfida contro un coraggioso Lecce.

Lo sfogo del tecnico nerazzurro arrivato a fine partita, ha evidenziato perfettamente l’umore che si respirava ieri sera all’interno dello spogliatoio. Le voci di mercato sulle possibili cessioni che l’Inter potrebbe piazzare da qui alla fine di agosto stanno diventando via via più fastidiose, influenzando negativamente il lavoro quotidiano di Appiano Gentile.

Inter, Tuchel stuzzica ancora Lukaku: “Ritorno deludente”

Andato subito in gol al secondo debutto ufficiale in maglia Inter, Lukaku non ha in realtà disputato una delle sue migliori partite con la formazione nerazzurra. Il belga, come tanti altri compagni, non è ancora al top della condizione. In Inghilterra, proprio questa mattina, ‘Sky Sports’ ha diffuso un’intervista di Thomas Tuchel, nella quale il tecnico tedesco è tornato a parlare dell’esperienza fallimentare che ha contraddistinto il ritorno di ‘Big Rom’ al Chelsea.

Queste le parole dell’allenatore: “Penso che dovremmo essere onesti dicendo che sia stato deludente. Ma per colpa mia, non punto affatto il dito contro Romelu. Lui era deluso e lo ero anch’io. Ovviamente è compito mio trovare una struttura e costruire intorno un ambiente, per dare fiducia al calciatore e per tirare fuori il meglio da lui. Per questo sono qui, sono io al servizio dei calciatori, non gli altri. Ma non ci sono riuscito e non sono contento. Ero comunque pronto a riprovarci, Romelu ha deciso diversamente ed ha espresso il desiderio di tornare indietro. I proprietari hanno deciso di assecondare il suo desiderio, quindi bisogna trovare nuove soluzioni”.