Addio a zero, apertura ufficiale: Juve e Roma fiutano il colpaccio

Calciomercato, l’annuncio dall’Inghilterra apre suggestivi scenari per le squadre italiane: Juventus, Milan e Roma monitorano l’affare.

Manca sempre meno al debutto in campionato di Roma e Juventus, che rispettivamente contro Salernitana e Sassuolo bagneranno i rispettivi esordi. Dinamiche di mercato estive hanno portato i giallorossi e i bianconeri ad “incrociarsi” in determinati frangenti, e non è escluso che tale scenario possa palesarsi nuovamente a stretto giro di posta.

Tiago Pinto ha messo a segno un vero e proprio colpaccio in mediana, riuscendo a chiudere l’operazione Wijnaldum a cifre relativamente contenute: l’acquisto del gigante olandese è stato associato per certi aspetti a quello di Paul Pogba, di cui però Allegri dovrà fare a meno per almeno un mese. Alla luce della sempre più probabile partenza di Adrien Rabiot, per il quale lo United ha da diverso tempo intensificato il pressing, i bianconeri dovrebbero mettere le mani su un altro centrocampista di spessore, individuato da tempo in quel Leandro Paredes con il quale sarebbe stato da tempo trovato un accordo di massima.

Tuttavia, Cherubini non perde di vista eventuali occasioni in ottica futura: uno dei profili sondati con maggiore interesse dalla “Vecchia Signora” è stato quello di Youri Tielemans, mai realmente sparito dai radar bianconeri, anche se il Leicester non ha mai preso in considerazione la partenza del suo gioiello per cifre inferiori ai 50 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, svolta Tielemans: l’annuncio svela tutto

A tal proposito, impossibile non porre l’accento sul contenuto delle dichiarazioni rilasciate al “Times” da Brendan Rodgers, tecnico del Leicester. Sull’eventualità di un addio a zero di Tielemans, legato ai The Foxes da un contratto in scadenza nel 2023, Rodgers ha ammesso: “Non è la soluzione ideale, ma è già successo, diversi calciatori sono già usciti gratis. Non sarebbe il primo: il club negozierà e parlerà con i rappresentanti dei calciatori di tutta la rosa. Finora la situazione di Youri non è cambiata: non ci sono offerte. Quindi sta solo continuando a lavorare bene per farsi trovare pronto per la prima parte di stagione. Ci sono molte speculazioni sul suo conto, ma cerca di dimostrare un qualcosa in ogni singola partita che disputa”.

Seguito con interesse dall’Arsenal, nel caso in cui Tielemans non dovesse effettivamente rinnovare il suo contratto con il Leicester, potrebbe ritornare con prepotenza nei dossier dei club italiani: Juve, Milan e Roma in allerta.