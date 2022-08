Match winner a Lecce, per Dumfries arriva la decisione

L’Inter al fotofinish riesce a partire con una vittoria in campionato, ma il mercato è ancora in fermento: decisione presa su Dumfries

Novantaquattro minuti di sofferenza, poi la zampata che regala il primo sorriso stagione a Simone Inzaghi.

L’Inter esce con tre punti dalla prima giornata di Serie A: il Lecce ha tenuto botta per tutti i novanta minuti, capitolando soltanto all’ultimo secondo di recupero. La rete di Dumfries ha avuto un peso enorme, anche perché arrivato da un calciatore che è da settimane al centro delle voci di mercato.

Non è un segreto che Marotta e Ausilio hanno avuto mandato di portare a termine la campagna trasferimenti con un occhio di riguardo anche al bilancio e, ad oggi, i nerazzurri sono riusciti a resistere al corteggiamento delle big europee per i titolari di Inzaghi. L’olandese è tra questi e non è detto che da qui alla fine del mercato non possa esserci un nuovo assalto. Del resto lo stesso allenatore ha parlato chiaro dopo Lecce: “Sul mercato non c’è niente da ridere. La squadra deve rimanere questa, siamo concentrati sul vincere di altro non voglio parlare. Anche perché, le altre squadre acquistano tutti i giorni, mentre dell’Inter si parla solo delle cessioni”. E proprio in tema cessioni, arriva la sentenza su Dumfries.

Calciomercato Inter, scelta fatta per Dumfries

Le sirene della Premier League suonano forti per Dumfries, protagonista con il gol vittoria nella trasferta di Lecce. L’olandese, non è un segreto, piace tra le altre a Chelsea e Manchester United ma l’Inter sta provando a resistere ad offerte non ancora sufficienti per spingere alla cessione.

Proprio su Dumfries è stato fatto il sondaggio sul canale Telegram di Calciomercato.it: “Dumfries firma il gol da tre punti e si rivela ancora fondamentale per l’Inter. Cosa dovrebbero fare i nerazzurri con lui sul calciomercato?” la domanda posta ai nostri utenti. La risposta è stata molto chiara: per il 35% di utenti l’olandese deve essere trattenuto a tutti i costi. Il 31%, invece, ritiene che vada venduto davanti ad una proposta di oltre sessanta milioni di euro. Il 22% direbbe sì ad un’offerta da 40 milioni di euro, mentre il 9% lo sfrutterebbe per uno scambio con Chelsea e United, con il 3% che si rifugia nella scelta ‘altro’.