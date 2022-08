DIRETTA Serie A, Milan-Udinese e Sampdoria-Atalanta | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra il Milan di Pioli e l’Udinese di Sottil e quello del ‘Ferraris’ tra la Sampdoria di Giampaolo e l’Atalanta di Gasperini in tempo reale

Ci siamo, riparte la Serie A. La prima giornata del campionato 2022-23 comincia con due anticipi molto interessanti. Scende subito in campo il Milan campione d’Italia in carica, che se la vedrà con l’Udinese, mentre l’Atalanta sarà di scena sul campo della Sampdoria.

Da un lato, a San Siro, i rossoneri di Pioli privi degli infortunati Tonali e Ibrahimovic vogliono partire con il piede giusto per provare a bissare lo scudetto vinto a maggio e cercare di conquistare la seconda stella. Lo stadio sarà tutto esaurito anche per vedere all’opera l’ultimo arrivato De Ketelaere con la maglia del Milan. Dall’altro i bianconeri di Sottil, che è al suo esordio assoluto su una panchina di Serie A dovrà fare a meno di Arslan e Buta, sperano di sorprendere i campioni d’Italia e fare il colpaccio espugnando il ‘Meazza’. Lo scorso anno finì in parità 1-1 tra le polemiche per il gol di Udogie, che sembrava aver toccato il pallone con la mano.

A Marassi, invece, i blucerchiati di Giampaolo se la vedranno con i nerazzurri di Gasperini in una sfida con tanti assenti, tra due allenatori che vanno a caccia di riscatto dopo una stagione tra alti e bassi. Nella Samp sono indisponibili Conti, Trimboli e Gabbiadini oltre allo squalificato Leverbe, mentre nell’Atalanta mancano gli infortunati Carnesecchi, Demiral, Zappacosta e Ederson, cui va aggiunto Palomino stoppato dall’antidoping. Un anno fa gli orobici si imposero sia all’andata (1-3 in trasferta) che al ritorno (4-0 in casa). Calciomercato.it vi offre i match degli stadi ‘Meazza’ e ‘Ferraris’ in tempo reale.

Le probabili formazioni di Milan-Udinese e Sampdoria-Atalanta

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Nuytinck; Soppy, Pereyra, Walace, Makengo, Masina; Deulofeu, Success. All. Sottil

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Okoli, De Roon; Hateboer, Scalvini, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Zapata, Muriel. All. Gasperini