DIRETTA Serie A, Lecce-Inter 0-1 (Lukaku) e Monza-Torino 0-0 LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Via del Mare’ tra il Lecce di Baroni e l’Inter di Inzaghi e quello dello ‘U-Power Stadium’ tra il Monza di Stroppa e il Torino di Juric in tempo reale

Dopo le emozioni di Milan-Udinese e Sampdoria-Atalanta, altri due anticipi per chiudere il sabato che apre ufficialmente il campionato di Serie A, stagione 2022-23. In campo due neopromosse come il Lecce ed il Monza, che davanti al proprio pubblico testeranno le rispettive ambizioni in due test impegnativi come quelli contro l’Inter ed il Torino.

Da una parte, al ‘Via del Mare’, i nerazzurri di Inzaghi vogliono ritrovare se stessi dopo un precampionato deludente con una sola vittoria ufficiale contro il modesto Lugano cui hanno fatto seguito i pareggi contro il Monaco e il Lione e le sconfitte rimediate contro il Lens ed il Villarreal. Recuperati Brozovic e De Vrij, all’Inter mancherà soltanto il jolly D’Ambrosio. Serve un successo convincente per rafforzare la propria candidatura a quello che sarebbe lo scudetto della seconda stella. I giallorossi di Baroni, però, sono intenzionati a vendere cara la pelle per riscattarsi dopo la prematura eliminazione dalla Coppa Italia ad opera del Cittadella. L’ultimo precedente risale al gennaio del 2020 e finì con un pareggio 1-1.

Allo ‘U-Power Stadium’, invece, c’è grande attesa per l’esordio assoluto nella massima serie dei biancorossi di Stroppa, che non avrà a disposizione il capitano Pessina acciaccato oltre agli squalificati Lamanna e Machin. Un avvio non certo semplicissimo per i brianzoli che dovranno vedersela contro i granata di Juric, a sua volta privo di Buongiorno fermato dal giudice sportivo e di Vojvoda e Zima che sono in infermeria. Calciomercato.it vi offre i match degli stadi ‘Via del Mare’ e ‘Brianteo’ in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Lecce-Inter e Monza-Torino

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Cetin, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Inzaghi

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Marì, Carlos Augusto; Birindelli, Valoti, Barberis, F. Ranocchia, D’Alessandro; Petagna, Caprari. All. Stroppa

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Adopo, Rodriguez; Singo, Linetty, Ricci, Aina; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. All. Juric