DIRETTA Salernitana-Roma, Mourinho in conferenza: “Serve qualcosa in più”

Salernitana-Roma apre il campionato dei giallorossi di Josè Mourinho che oggi pomeriggio presenta la sfida nella consueta conferenza stampa di vigilia

È il momento di ripartire seriamente con la prima giornata del campionato di Serie A. Non ci sono margini d’errore in questo momento per la Roma di Josè Mourinho, tra le regine del mercato estivo in Italia. Lo stesso ‘Special One’ ha parlato nella consueta conferenza stampa di vigilia spaziando su più temi in vista della gara con la Salernitana: “Ancelotti è Ancelotti, sa tutto di calcio, di questo mestiere. Sa tanto di questo club e di questa città. Le sue parole sono sempre parole da rispettare. Poi si può essere o no d’accordo, però Carlo è Carlo. Il calciomercato purtroppo non è finito. Si giocano quattro gare prima della chiusura e non mi piace. Valutare ora è prematuro. Abbiamo preso cinque giocatori di grande qualità per 7 milioni, quindi abbiamo fatto molto bene”.

Mourinho ha quindi proseguito sul mercato: “La parola frustrazione è troppo forte ora, abbiamo preso cinque giocatori utili, ne sono usciti due importanti: Mkhitaryan e Veretout. Io farei un applauso alla società. Se ho bisogno di qualcosa in più? Si qualcosa serve. C’è tanta gente che vende fumo e storie e non la verità. Noi siamo migliorati, vogliamo fare meglio però in modo tranquillo. Lasciateci lavorare”.