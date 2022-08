Problemi Dazn, salta Lecce-Inter: chiesto il rimborso

I tifosi e gli utenti hanno riscontrato parecchi problemi nello streaming Dazn alla prima di campionato: le proteste sono furenti sui social

Prima giornata di campionato e l’attesa, oltre che per il campo e le eventuali polemiche arbitrali, erano anche per la questione tv. In particolare la trasmissione delle partite su Dazn, la piattaforma al secondo anno da principale broadcaster della Serie A con sette partite in esclusiva e le altre tre in co-esclusiva con Sky.

Una questione che ha già suscitato diverse polemiche visto l’aumento del costo di abbonamento per poter usufruire dei contenuti con due dispositivi in contemporanea anche su due linee diverse. A questo si è aggiunto l’accordo con Sky Sport che ha a disposizione sia l’app che il canale su satellite, ma con un prezzo aggiuntivo. E la prima giornata qualche problema, a livello di connessione e streaming, più di qualche problema lo ha fatto registrare. L’hashtag Dazn è entrato in tendenza in serata durante Monza-Torino e Lecce-Inter, con tantissimi utenti che hanno riscontrato parecchie difficoltà nello streaming e soprattutto nel riaccesso al proprio account una volta buttati fuori.

Caos Dazn durante Lecce-Inter: le proteste sui social

E ovviamente i tweet sono impietosi: “Già alla prima partita non funziona, partiamo benissimo”, “Mi butta fuori e, ovviamente, non riesco più ad entrare. Da 10 minuti. Che vogliamo fare?”, “Ma che succede… Con tutti i soldi che paghiamo”, “Dazn saltato, vecchi problemi, nessuna soluzione ma intanto si paga”. E ancora le conferme, con tanto di screenshot: “Non mi fa accedere all’account, come pensate di risolvere?”, “Assurdo come sempre”, “Vergogna, iniziate a rimborsare e a migliorare il servizio anziché aumentare i prezzi”. Qualcuno la prende con ironia: “Dazn sta talmente in ritardo che nell’incontro Lecce-Inter che sto vedendo io i capitani sono Giuseppe Baresi e Barbas”, “Un broadcaster del Burundi ha più requisiti tecnici di Dazn”. C’è chi invece pensa alla soluzione ‘estrema’: “Dazn oggi oscena. Peggio che l’anno scorso ma vorrebbero altri 5€ per andare sul decoder Sky: meritano solo che nessuno guardi più il campionato“. “Quaranta euro per un servizio impeccabile”, mastica amaro un altro tifoso.



#DAZN oggi oscena. Peggio che l’anno scorso ma vorrebbero altri 5€ per andare sul decoder #Sky: meritano solo che nessuno guardi più il campionato #SerieATIM #SerieA #Daznout #dazndown — Stefano Ferrari (@Ferraristefano) August 13, 2022

Un broadcaster del Burundi ha più requisiti tecnici di #DAZN — Paolo Calogiuri (@aristillus2005) August 13, 2022

@DAZN_IT non mi fa accedere all'account, come pensate di risolvere ?

Assurdo come sempre. #dazn — Francesco Saggese (@francescosagg) August 13, 2022

dazn saltato, vecchi problemi, nessuna soluzione ma intanto si paga #DAZN — Giuseppe Viscione (@gviscione484) August 13, 2022

Ma che sta a succedere maledetti…. Co tutti i soldi che pagamo #DAZN @DAZN_HELP_ITA @DAZN_IT — Corvinho85 (@corvinho85) August 13, 2022

#DAZN mi butta fuori e, ovviamente, non riesco più ad entrare. Da 10 minuti. Che vogliamo fare? pic.twitter.com/8JhoXJTRLf — Simone Davino (@simonedavino96) August 13, 2022

gia alla prima partita non funziona partiamo benissimo #Daznout #dazn — Davide De Nittis (@NittisDavide) August 13, 2022

Vergogna iniziate a rimborsare e a migliorare il servizio anziche aumentare i prezzi #dazn — Andrea Libri (@_3Andrea) August 13, 2022