Roma e Milan in allerta: l’intesa triennale è un fulmine a ciel sereno

Calciomercato, la Roma e il Milan potrebbero essere costretti a cambiare le proprie strategie: il rinnovo che cambia tutto.

L’acquisto di Georginio Wijnaldum ha inevitabilmente contribuito ad aumentare il tasso tecnico del centrocampo di Mou, con i giallorossi che in questo momento sono attenti a capire il modo con il quale potrebbero snodarsi i tanti nodi rappresentati dalle diverse cessioni che Pinto spera di perfezionare, per poter dare l’assalto agli ultimi obiettivi.

Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, difficilmente la Roma ritornerà sul mercato a puntellare la mediana, a meno che nelle ultime ore di questa frenetica campagna acquisti non possano schiudersi scenari ‘golosi’ a sorpresa. Discorso diverso per il Milan, con Maldini che proverà a mettere le mani su un profilo duttile, dinamico e dai costi non eccessivamente impattanti per il bilancio. Accomunati da obiettivi per certi aspetti simili, ai giallorossi ed ai rossoneri è stato accostato con insistenza – soprattutto nella prima parte della campagna trasferimenti ancora in corso – il profilo di Douglas Luiz, per il quale effettivamente i due club hanno avviato sondaggi esplorativi.

Calciomercato Roma e Milan, Douglas Luiz rinnova: accordo sempre più vicino

Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, però, Douglas Luiz sarebbe sempre più vicino al rinnovo del suo contratto con l‘Aston Villa, in scadenza nel 2023: come evidenziato da birminghammail.co.uk, nelle ultime ore le parti avrebbero compiuto enormi passi in avanti, al punto che la fumata bianca è ormai dietro l’angolo. La stretta di mano si dovrebbe concretizzare sulla base di un nuovo accordo triennale, con il centrocampista brasiliano che in tal modo legittimerebbe quella leadership che negli ultimi anni è stato in grado di consolidare a suon di prestazioni esaltanti. Dopo un tira e molla durato diversi mesi, dunque, Douglas Luiz avrebbe sciolto le riserve, entrando nell’ordine di idee di andare incontro all’offerta contrattuale dei ‘The Villans’, che su input di Gerrard non hanno mai mollato la presa, ribadendo a più riprese la centralità del classe ’98 nel progetto tecnico.

Alla luce delle ultime manovre dei club italiani, le chances di un approdo di Douglas Luiz sono dunque sempre più ridotte: vi forniremo ulteriori ragguagli nel caso in cui dovessero trapelare novità in merito.