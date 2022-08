Calciomercato Inter, Barella subito al Liverpool: l’annuncio di Klopp

Il Liverpool, che già da tempo ha iniziato ufficialmente la stagione, sembra avere una piccola emergenza a centrocampo. Klopp non esclude il mercato ma solo col calciatore giusto

Già due le gare ufficiali in stagione giocate dal Liverpool di Jurgen Klopp, vittorioso nel Community Shield contro il Manchester City e protagonista di un pirotecnico pareggio alla prima in Premier contro il Fulham. Lunedì 15 agosto i ‘Reds’ saranno quindi di scena per la seconda giornata di campionato contro il Crystal Palace in serata, ed è intervenuto lo stesso Jurgen Klopp in conferenza stampa.

A tal proposito la rosa del Liverpool è ampia, forte e apparentemente completa, eppure qualche problemino dal punto di vista degli infortuni e delle assenze a centrocampo inizia a farsi sentire. Thiago Alcantara, Naby Keita, Curtis Jones e Alex Oxlade-Chamberlain sono tutti nella lista degli degli assenti per infortunio del club britannico con Klopp che non solo lancia l’allarme ma potrebbe anche guardarsi intorno in sede di calciomercato.

Calciomercato Inter, Klopp non esclude un altro colpo: “Serve il giocatore giusto”

In relazione alla questione centrocampo e alla possibilità di intervenire ancora in sede di calciomercato per risolvere i problemi lo stesso Klopp in conferenza ha ammesso: “Se ci fosse stato il giocatore giusto e un’opportunità l’avremmo fatto. Abbiamo diversi infortunati ma il punto è sapere fino a che punto saranno indisponibili. Ci sono delle soluzioni, una di esse è il calciomercato. Ma ha un senso se prendiamo il giocatore giusto, non un giocatore. Le altre soluzioni sono all’interno della squadra, abbiamo un paio di giocatori che stanno rientrando come Naby (Keita) e Kostas (Tsimikas)”.

Il boss dei ‘Reds’ non esclude quindi del tutto la possibilità di un altro acquisto importante a centrocampo per innalzare il livello della rosa nel reparto, al netto degli infortuni. Chiaro però che come ha detto lo stesso Klopp si deve trattare del ‘calciatore giusto’. In questo senso un centrocampista da sempre stimato dal tecnico tedesco, e spesso accostato al Liverpool, è l’interista Nicolò Barella che però ha un contratto lungo fino al 2026, costi elevatissimi dati dalla valutazione e soprattutto c’è la volontà sia del ragazzo che della società di proseguire insieme.