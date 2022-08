Leao intoccabile, ma il Psg fa paura: super offerta al Milan

Rafael Leao è stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata scudetto del Milan. Il suo contratto coi rossoneri scade a giugno 2024

Si scrive Leao, si legge Milan. E’ il portoghese di Almada il ‘simbolo’ della giovane e affamata squadra di Pioli, di quell’inaspettato quanto meritato Scudetto conquistato la passata stagione. In cui il classe ’99 ha fatto letteralmente la differenza, con i numeri – 12 gol e ben 14 assist – che sono lì a testimoniarlo. Quanto a confermare la crescita esponenziale del ragazzo arrivato dal Lille per circa 30 milioni che in molti, tifosi milanisti inclusi, etichettarono troppo presto come flop dopo le prime due singhiozzanti annate.

Se non ancora come uomo, del resto ha appena 23 anni, Leao è senz’altro maturato come calciatore. Più continuo, più dentro la partita, più decisivo. Di questo ne ha beneficiato il Milan, che ora non intende perderlo. L’intenzione è proprio quella di blindarlo, come fatto con Tomori, soltanto che nel caso dell’ex Lille sul cammino sono presenti diversi ostacoli. Il più grande è di natura economica, visto che il suo entourage chiede un aumento sostanzioso a dir poco dell’attuale ingaggio che è di 1,4 milioni netti. Quasi cinque volte tanto, 6-7 milioni per firmare il prolungamento del contratto ora in scadenza nel 2024. Stando al ‘pazzo’ mercato di oggi, la data non è così lontana. Se Maldini e Massara non dovessero trovare un accordo entro l’estate 2023, ecco le percentuali di un altro pesante addio a zero aumenterebbero moltissimo. Anche perché Leao piace a diversi top club europei, Paris Saint-Germain in primis. A Parigi c’è Campos, difatti il suo ‘scopritore’…

Calciomercato Milan, assalto Psg a Leao: 70 milioni e Diallo

Campos è ovviamente un grosso estimatore del numero 17 rossonero, tanto che in Francia non escludono che possa fare un tentativo già in queste ultime due settimane di mercato. L’operazione è complicata dal punto di vista finanziario, sostiene ‘RMC Sport’ partendo dal valutazione di circa 70 milioni di euro del cartellino di Leao, ma se andasse in porto includerebbe una contropartita. Per la medesima fonte, il PSG cercherebbe infatti di inserire Diallo, difensore in uscita che è nel mirino proprio del Milan per completare la difesa.