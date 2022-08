Calciomercato Milan, scelta fatta: Leao ceduto per 100 milioni

Il calciomercato del Milan potrebbe essere ancora condizionato dall’interesse di vari top club in Europa nei confronti di Rafael Leao

E’ stato un mercato sin qui complicato per il Milan, iniziato con qualche settimana di ritardo rispetto alle previsioni per via dei rinnovi di Maldini e Massara arrivati lo scorso 30 giugno allo scadere.

Protagonista di una lunghissima e snervante trattativa, Charles De Ketelaere è sicuramente il prodotto pregiato dei movimenti in entrata dei rossoneri, una sorta di giovane scommessa sulla quale la società ripone grandissima fiducia. Il talento belga, arrivato a Milano solo da pochi giorni, avrà bisogno ovviamente di tempo per adattarsi al calcio italiano, ma l’impressione è che molto presto riuscirà ad imporre la sua tecnica sulla trequarti milanista.

Per un De Ketelaere che è arrivato, purtroppo per il Milan non sono andate a buon fine due operazioni sulle quali Maldini e Massara lavoravano da parecchi mesi. Sia Renato Sanches che Botman sono infatti sfumati: il centrocampista portoghese ha preferito rimanere in Francia alla corte del Paris Saint Germain, mentre il difensore olandese è sbarcato in Premier League per vestire la maglia del Newcastle.

Calciomercato Milan, Psg su Leao: fissato il prezzo

In uscita il Milan è riuscito sino a questo momento a proteggere i protagonisti dell’ultimo scudetto, eccezion fatta per Kessié che aveva da tempo raggiunto un accordo per trasferirsi a costo zero al Barcellona. Nonostante i numerosi sondaggi ricevuti, anche Rafael Leao non è mai stato realmente vicino alla cessione. In Francia, però, rimane forte la minaccia del Psg, stregato insieme al Manchester City dalle giocate del portoghese.

Per questa ragione nel sondaggio di questa mattina, Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti se e a quale prezzo il Milan dovrebbe eventualmente accettare di perdere Leao a fronte di un’offerta irrinunciabile del Paris Saint Germain. Per il 40,8% dei voti espressi su Twitter, i rossoneri dovrebbero fissare una valutazione tra i 90 e 100 milioni di euro per far partire il portoghese. Per il 25% degli utenti il Milan dovrebbe rifiutare qualsiasi offerta, al 24,2% dovrebbe essere ceduto anche per un’offerta da 70 milioni, mentre solo il 10% lo terrebbe ma senza rinnovo.