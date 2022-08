Calciomercato Juventus, lo annunciano gli altri: è UFFICIALE

In attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Juventus, l’Eintracht Francoforte ha annunciato l’addio di Kostic

Ieri è arrivato a Torino per sostenere le visite mediche al ‘J Medical’, successivamente è tornato in Germania per risolvere alcuni problemi burocratici prima della firma del contratto con la Juventus.

Non si è ancora allenato agli ordini del suo nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, probabilmente lo farà nel pomeriggio, ma i bianconeri hanno depositato ieri il contratto in Lega. Stiamo parlando dell’ultimo rinforzo, in ordine di tempo, della Juventus targata 2022/2023: Filip Kostic. Il 29enne esterno sinistro deve ancora essere comunicato dalla sua nuova società, ma, nel frattempo, ci ha pensato il suo vecchio club ad annunciare ufficialmente la sua partenza dopo quattro stagioni.

“Eintracht Frankfurt e Juventus Football Club hanno raggiunto un accordo per il trasferimento immediato di Filip Kostic. Il contratto del centrocampista sarebbe scaduto al termine della stagione 2022/23″, si legge sul sito ufficiale del club teutonico. Dove vengono anche riportate le parole di saluto del direttore sportivo, Markus Krosche: “La crescita dell’Eintracht Francoforte negli ultimi anni e, non ultimo la vittoria dell’Europa League, sarà sempre legato a Filip Kostic. Per i suoi grandi meriti e la sua condotta impeccabile, oltre che per il contratto in scadenza l’anno prossimo, la separazione consensuale rappresenta una soluzione reciprocamente soddisfacente. In un certo senso, è sempre un omaggio al lavoro dell’intero club quando un giocatore suscita l’interesse dell’élite internazionale”.

Kostic-Juventus, i termini economici dell’affare

Nel frattempo, anche la Juventus ha ufficializzato l’ingaggio dell’esterno serbo: all’Eintracht andranno 12 milioni di euro più 3 di bonus per un totale dell’operazione pari a 15 milioni di euro. Il contratto di Kostic sarebbe scaduto alla fine della stagione in corso, mentre con la Juve ha firmato un accordo di durata quadriennale, fino al 30 giugno 2026.