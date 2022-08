Juve ribaltata e nuova pista inglese: Allegri può perderlo

Dopo aver annunciato ufficialmente Filip Kostic, la Juventus non ha ancora completato le proprie operazioni sul calciomercato

Completato l’acquisto di Filip Kostic, la Juventus da adesso ha intenzione di rivolgere le proprie attenzioni esclusivamente sull’impegno di lunedì sera, quando all’Allianz Stadium di Torino ospiterà il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Su Calciomercato.it abbiamo seguito da vicino il pre-campionato della Juventus, raccontando il percorso svolto dalla formazione di Max Allegri nelle prime amichevoli stagionali. Una prima parte nella quale i bianconeri hanno incontrato non pochi ostacoli, tra infortuni di un certo peso come quello di Paul Pogba rimediato nella tournée americana, alla pesante disfatta della scorsa domenica contro l’Atletico Madrid nell’ultimo test della Continassa.

L’impressione è che, per dimenticare la deludente annata della scorsa stagione, gli uomini di Allegri dovranno mettere in campo qualcosa in più. La dirigenza infatti ha cercato di assecondare tutte le richieste dell’allenatore toscano, migliorando la rosa con innesti di esperienza e qualità. Ultimo su tutti – come anticipato – proprio Kostic, vero specialista degli assist che insieme a Di Maria cercherà di mettere il suo gioco al servizio di Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juve, asta per Depay: spunta il West Ham

Tornando ai temi che riguardano il mercato della Juventus, numericamente manca ancora il tanto atteso vice Vlahovic che Allegri ha indicato alla società. In tal senso, viene vista come una grande opportunità la situazione che vede protagonista Memphis Depay al Barcellona. L’attaccante olandese non fa parte dei piani di Xavi per la nuova stagione e vorrebbe rescindere il suo contratto con gli spagnoli.

Oltre alla Juventus, sull’ex attaccante di Manchester United e Lione c’è da tempo il Chelsea, alla ricerca di un nuovo centravanti dopo aver ceduto sia Lukaku che Werner. In Inghilterra, però, nelle ultime ore sarebbe spuntata anche una terza squadra pronta a scendere in campo per Depay. A riportare l’indiscrezione è il ‘The Guardian’, secondo cui anche il West Ham avrebbe espresso il proprio interesse verso l’attaccante.

Qualora l’olandese dovesse realmente trovare un accordo per andare via gratis dal Barcellona dopo un solo anno dal suo approdo in Catalogna, la corsa tra Juve, Chelsea e West Ham per aggiudicarsi Depay entrerebbe decisamente nel vivo con un finale ad oggi impronosticabile.