Salta l’esordio e il big match: guai in vista di Atalanta-Milan

Nuovo stop in vista della prima giornata di campionato: big match a rischio. Si è fermato per una lesione parziale minore al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra

Finalmente ritorna il campionato. Domani per il Milan sarà già vigilia di Serie A: i rossoneri saranno i primi a scendere in campo, sabato alle ore 18.30 a San Siro, arriva l’Udinese.

Stefano Pioli è alle prese con alcuni dubbi di formazione dovuti alle non perfette condizioni di alcuni giocatori. Anche oggi Olivier Giroud non si è allenato con il resto del gruppo. Lo farà domani ma il tecnico potrebbe scegliere comunque di puntare su Rebic in avanti.

Recuperato Divock Origi, che però non ha ancora giocato un minuto. A centrocampo non ci sarà certamente Sandro Tonali, che spera di recuperare contro l’Atalanta.

Proprio i bergamaschi devono fare i conti con uno stop pesante: come è possibile leggere sul sito ufficiale dei nerazzurri, si è fermato Ederson. L’ex Salernitanta Éderson ha riportato “una lesione parziale minore al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili e dipendono dalla progressione clinica del calciatore“.

Chiaramente non ci sarà contro la Sampdoria, match in programma al Marassi in contemporanea a Milan-Udinese, e molto probabilmente nemmeno contro i rossoneri. Ederson è a rischio anche per la terza e la quarta giornata di Serie A.

Atalanta, Gasperini perde i pezzi

Il centrocampista è dunque ai box come Demiral e Zappacosta, che oggi hanno proseguito con il loro lavoro differenziato.

Gasperini, negli ultimi giorni, ha mostrato un po’ di nervosismo per un mercato che non lo ha ancora soddisfatto. Nelle ultime ore c’è stato l’addio di Miranchuk e Freuler ha già fatto valigie per volare in Premier League, dove lo aspetta il Nottingham Forest. Non va, inoltre, dimenticato Palomino, fermato per doping. Il mercato, poi, potrebbe portar via a Gasperini altri protagonisti: oltre a Ilicic, ormai fuori dal progetto dei bergamaschi, le attenzioni sono puntate su Malinovskyi e Muriel